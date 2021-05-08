Состоялся очередной поединок 35-го тура чемпионата Англии.
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас, Getty Images
08 мая 2021, 18:55
В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас в гостях одержал победу над Шеффилдом Юнайтедом со счетом 2:0.
Победу подопечным Роя Ходжсона принесли забитые мячи в исполнении Кристиана Бентеке и Эберечи Эзе, отметившихся на 2-й и 88-й минутах соответственно.
После 34 игр у Кристал Пэлас 41 набранное очко и 13-е место, а у Шеффилда 17 баллов и последняя строчка.
Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас 0:2
Голы: Бентеке, 2, Эзе, 88
Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Брайан (Ландстрем, 80), Иган, Башем — Стивенс, Флек, Норвуд, Берге (Осборн, 60), Болдок — Макголдрик, Берк (Джеббисон, 65)
Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Кэхилл, Куяте, Уорд — Шлупп (Ридевалд, 71), Эзе, Миливоевич, Таунсенд (Айю, 75) — Заа, Бентеке
Предупреждения: Норвуд — Уорд