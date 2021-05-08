Англия

Состоялся очередной поединок 35-го тура чемпионата Англии.

В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас в гостях одержал победу над Шеффилдом Юнайтедом со счетом 2:0.

Победу подопечным Роя Ходжсона принесли забитые мячи в исполнении Кристиана Бентеке и Эберечи Эзе, отметившихся на 2-й и 88-й минутах соответственно.

После 34 игр у Кристал Пэлас 41 набранное очко и 13-е место, а у Шеффилда 17 баллов и последняя строчка.

Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас 0:2

Голы: Бентеке, 2, Эзе, 88

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Брайан (Ландстрем, 80), Иган, Башем — Стивенс, Флек, Норвуд, Берге (Осборн, 60), Болдок — Макголдрик, Берк (Джеббисон, 65)

Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Кэхилл, Куяте, Уорд — Шлупп (Ридевалд, 71), Эзе, Миливоевич, Таунсенд (Айю, 75) — Заа, Бентеке

Предупреждения: Норвуд — Уорд