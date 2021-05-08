Англия

Команда Марсело Бьелсы смогла трижды поразить ворота "шпор".

В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм в гостях уступил Лидсу со счетом 1:3.

Счет в матче был открыт уже на 13-й минуте встречи, когда Лидс вышел вперед благодаря результативному удару в исполнении Стюарта Далласа. Однако "шпоры" спустя 12 минут ответили своим точным ударом, которым отметился Сон Хын Мин.

И все же еще до перерыва, как оказалось, был забит решающий и победный гол для подопечных Марсело Бьелсы. Победу и три очка Лидсу обеспечил гол Патрика Бэмфорда. Окончательную точку в матче поставил Морено Родриго, забивший на 84-й минуте.

После 35 игр Лидс набрал 50 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ, опередив Арсенал и Астон Виллу. В активе Тоттенхэма 56 баллов и шестая строчка за Вест Хэмом, у которого 58 баллов и на одну игру меньше. Позади "шпор" Ливерпуль — у "красных" 33 игры и 54 очка.

Лидс — Тоттенхэм 3:1

Голы: Даллас, 13, Бэмфорд, 42, Родриго, 84 — Сон Хын Мин, 25

Лидс: Меслие — Алиоски, Стрюйк, Льоренте, Эйлинг — Кох — Харрисон, Робертс (Рафинья, 58), Клих (Филлипс, 90), Даллас — Бэмфорд (Родриго, 79)

Тоттенхэм: Льорис — Регилон, Дайер, Альдервейрельд, Орье — Хойбьерг, Ло Чельсо (Ндомбеле, 80) — Сон Хын Мин, Алли (Ламела, 67), Бэйл (Моура, 67) — Кейн

Предупреждения: Кох — Регилон, Моура