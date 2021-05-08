Коллектив Томаса Тухеля во второй раз в сезоне сумел обыграть лидера турнирной таблицы.
Манчестер Сити — Челси, Getty Images
08 мая 2021, 21:27
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Манчестер Сити — Челси 1:2
Голы: Стерлинг, 44 — Зийех, 63, Алонсо, 90+2
На 45+3-й минуте Серхио Агуэро (Манчестер Сити) не забил пенальти (вратарь).
Манчестер Сити: Эдерсон — Аке, Диаш, Ляпорт — Канселу, Родри, Б. Менди (Зинченко, 80) — Торрес (Гюндоган, 70), Агуэро (Фоден, 70), Стерлинг — Жезус.
Челси: Э. Менди — Рюдигер, Кристенсен (Зума,46), Аспиликуэта — Канте (Жоржиньо, 68) — Джеймс, Гилмор, Зийех (Хадсон-Одои, 76), Алонсо — Вернер, Пулишич.
Предупреждения: Стерлинг, Жезус