Англия

Football.ua представляет анонс матча 35-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты постепенно подходят к своему завершению, а мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 35-го тура Премьер-лиги Астон Вилла примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 9 мая, 16:05. Вилла Парк, Бирмингем. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Астон Вилла может смело уже сейчас завершать сезон, который для бирмингемцев вполне можно назвать успешным. Год назад "львы" вели борьбу за выживание, а сейчас сумели закрепиться в середине турнирной таблицы и подарить любителям английского футбола несколько незабываемых поединков и сенсационных результатов, включая разгромы Ливерпуля и лондонского Арсенала.

Конечно, у подопечных Стива Брюса еще сохраняются математические шансы на попадание в еврокубковую зону, в частности в новый турнир — Лигу конференций, но стоит ли такая задача перед командой и тренерским штабом? Пусть прогресс "львов" в нынешнем сезоне трудно отрицать, травма их лидера Джека Грилиша наглядно показала, насколько Астон Вилла разная команда с английским креативщиком и без. Бирмингемцы способны спокойно обыграть даже амбициозный Эвертон, как это произошло в прошлом туре, однако уровень демонстрируемого ими футбола без Грилиша заметно ухудшился.

Пока болельщики Манчестер Юнайтед устраивают протесты в Великобритании против семьи Глейзеров и "переносят" матч с Ливерпулем, их команда уверенно движется к завоеванию "серебряных" медалей английской Премьер-лиги, а о потенциальном увольнении Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера манкунианцев на данном этапе никто и не думает.

Помимо успехов в АПЛ и практически гарантированного попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, "красные дьяволы" могут вскоре завоевать свой первый трофей под руководством норвежского специалиста. Манчестер Юнайтед уверенно прошел в финал Лиги Европы, где встретится с Вильярреалом. Очевидно, что именно английский клуб выступит в качестве явного фаворита. Единственная ложка дегтя в бочке меда для МЮ — параллельные успехи принципиального территориального соперника Манчестер Сити, который с комфортным отрывом опережает своих соседей не только в АПЛ, но и на европейской арене, оказавшись в шаге от долгожданного трофея Лиги чемпионов.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,82, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 4,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,85.

Не сыграют: Трезеге, Сансон, Грилиш — Мартиаль, Джонс, Джеймс.