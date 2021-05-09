Англия

Полузащитник Ливерпуля поделился впечатлениями о своем результативном ударе в матче против Саутгемптона.

Далеко не самую простая победа удалось добыть Ливерпулю в домашнем матче против Саутгемптона в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги (2:0). Команда Юргена Клоппа вела в счете с середины первого тайма, однако шаткое преимущество в один забитый мяч не давало хозяевам поля расслабиться на финальный отрезок поединка.

Тем не менее, точный удар испанского полузащитника "красных" Тиаго Алькантары на 90-й минуте сумел подарить действующему чемпиону Англии уверенность в итоговом успехе. Стоит также отметить, что этот гол стал первым для футболиста в английском клубе, а своими эмоциями от данного взятия ворот игрок поделился в интервью Sky Sports.

"Я всегда стараюсь четко давать оценку реальному положению дел — сейчас мы находимся не там, где хотели бы, поэтому каждая успешная игра приближает нас к выполнению задачи на финальный отрезок текущего сезона.

Мой гол — это пример отличного момента, когда вам удается напрямую помочь команде достигать успеха. У нас все еще есть шанс попасть в Лигу чемпионов, поэтому подобные детали очень важны в плане итогового результата.

Мы стараемся быть максимально объективными — шансов крайне мало, но когда дверь возможностей закрывается, то всегда остается небольшое окно, поэтому мы будем заходить именно через него. Забивать голы — фантастическое чувство, но три очка куда важнее.

Я знаю, что я не являюсь большим специалистом в плане завершающих ударов, но я всегда стараюсь быть рядом чужой штрафной, чтобы совершать результативные действия. Это — особенный гол, потому что он — первый в футболке Ливерпуля, но, надеюсь, не последний.

Это был тяжелый сезон для нас уже с первого своего дня, поэтому мы должны радоваться любым достигнутым успехам", — подытожил испанский полузащитник.

В середине недели, 13 мая, Ливерпуль ожидает перенесенный гостевой поединок против Манчестер Юнайтед.