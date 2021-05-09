Англия

Football.ua представляет анонс матча 35-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты постепенно подходят к своему завершению, а мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 35-го тура Премьер-лиги Вест Хэм примет на своем поле Эвертон.

Вест Хэм — Эвертон

Воскресенье, 9 мая, 18:30. Лондон Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

В текущем сезоне Вест Хэм стал настоящим открытием и на данном этапе справедливо может конкурировать с Челси за звание лучшего клуба Лондона. Конечно, выход в финал Лиги чемпионов — серьезный аргумент в пользу "пенсионеров", но, как ни странно, Арсенал и Тоттенхэм сегодня бы явно проиграли конкуренцию в борьбе за "лондонской короной" обоим своим соседям.

Еще год назад Вест Хэм пытался сохранить прописку в высшем дивизионе Англии, а футбольная общественность посмеивалась над очередной неудачей Дэвида Мойеса. Тогда еще никто не мог и подумать, что "молотобойцы", имея определенные финансовые трудности, будут серьезно претендовать на место в топ-4 турнирной таблицы и выход в Лигу чемпионов. "Магия Мойеса" передалась даже на Джесси Лингарда, которого в Манчестер Юнайтед уже все списали со счетов и отправили в аренду в Вест Хэм, тогда как сам англичанин в 12 поединках за новый клуб забил 9 голов и отдал 4 ассиста. Логичной точкой в этой красивой истории может стать выход подопечных Дэвида Мойеса в ЛЧ, тем более календарь оставшихся матчей позволяет воплотить эту задачу в реальность.

Если успехи Вест Хэма стали для многих неожиданностью и сюрпризом, то о многолетних амбициях Эвертона подняться на новый уровень и привнести в мерсисайдское противостояние с Ливерпулем больше интриги известно уже давно. После весьма провальных многомиллионных трансферов Алекса Ивоби и Мойзе Кина команду ожидала очередная смена тренерского штаба. Как и ожидалось, с Карло Анчелотти "ириски" наконец-то могут вернуться в еврокубки, но для этого придется добиться успеха в ряде непростых оставшихся матчей, первым из которых станет противостояние с Вест Хэмом.

Не могу сказать, что Эвертон демонстрирует какой-то привлекательный футбол. Пробить в створ ворот соперника единожды за матч — вполне нормальная история для коллектива Анчелотти. И ладно, если бы это никак не влияло на результаты, как в случае с Вест Хэмом, но мерсисайдцы радуют своих болельщиков победами только по "праздникам". В позапрошлом туре против кризисного Арсенала игроки Эвертона прервал свою неудачную серию, которая длилась шесть матчей кряду (3 ничьи и 3 поражения), но уже в следующем матче "ириски" потерпели поражение от Астон Виллы. На данном этапе любая ошибка может стоить команде очень дорого, поэтому если данная тенденция продолжится, то Эвертону придется отложить планы на еврокубки как минимум до следующего сезона.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Дэвида Мойеса. Так, на победу Вест Хэма предлагается коэффициент 2,14, тогда как потенциальный успех Эвертона оценивается показателем 3,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,55.

Не сыграют: Огбонна, Райс, Масуаку — Гбамен, Хамес.

Под вопросом: Нобл — Дукуре.

прогноз 2:1

Никита Евтушенко, Football.ua