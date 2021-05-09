Англия

Уругваец продолжает блистать в АПЛ.

В рамках 35-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях переиграл Астон Виллу со счетом 1:3.

Уругвайский нападающий "красных дьяволов" Эдинсон Кавани вышел на поле на 65-й минуте встречи, а уже на 87-й отметился забитым голом.

Кавани забил пятый мяч после выхода на замену, тем самым повторив рекорд Манчестер Юнайтед по данному показателю.

До этого в сезоне-2010/11 Чичарито Эрнандес забивал пять мячей в сезоне после выхода на замены и нынешний тренер клуба Оле-Гуннар Солскьяер в сезоне-1998/99.

В целом, на счету Кавани в текущем сезоне 32 матча за клуб во всех турнирах, в которых он забил 15 голов.

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