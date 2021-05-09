Англия

"Красные дьяволы" добыли волевую победу.

Астон Вилла принимала Манчестер Юнайтед в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет на 24-й минуте встречи благодаря голу Бертрана Траоре.

В начале второй половины встречи Бруну Фернандеш успешно реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет на табло, а уже через четыре минуты Мейсон Гринвуд вывел манкунианский клуб вперед.

Точку в матче поставил Эдинсон Кавани, который с близкого расстояния пробил головой в левый нижний угол ворот.

Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Траоре, 24 — Фернандеш, 52 (с пенальти), Гринвуд, 56, Кавани, 87

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