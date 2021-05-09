"Красные дьяволы" добыли волевую победу.
Матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед, getty images
09 мая 2021, 18:06
Астон Вилла принимала Манчестер Юнайтед в матче 35-го тура английской Премьер-лиги.
Хозяева открыли счет на 24-й минуте встречи благодаря голу Бертрана Траоре.
В начале второй половины встречи Бруну Фернандеш успешно реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет на табло, а уже через четыре минуты Мейсон Гринвуд вывел манкунианский клуб вперед.
Точку в матче поставил Эдинсон Кавани, который с близкого расстояния пробил головой в левый нижний угол ворот.
Астон Вилла — Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Траоре, 24 — Фернандеш, 52 (с пенальти), Гринвуд, 56, Кавани, 87
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