Англия

Форвард вылетевшей из АПЛ команды отреагировал на провокацию.

Британское информационное пространство неожиданно взбудоражи видео, на котором якобы запечатлен шотландский нападающий Шеффилд Юнайтед Оливер Макберни.

Короткий по продолжительности видео-материал был опубликован на следующий день после очередного поражения "клинков" в рамках английской Премьер-лиги от Кристал Пэлас (0:2).

На картинке запечатлен якобы футболист Шеффилд Юнайтед, который агрессивно отреагировал на провокацию фаната, который выкрикивал в его адрес оскорбительные высказывания. Макберни в ответ напал на фаната, выбил у него телефон из рук, после чего попытался нанести устройству ущерб ударом ногой, а затем переключился и на самого поклонника.

Краткое заявление клуба относительно данного инцидента гласит: "Официальным лицам Шеффилд Юнайтед известно о видео, распространяемом в социальных сетях. В настоящее время мы проводим внутреннее расследование".

Стоит отметить, что Оливер Макберни сумел оформить лишь семь голов в 65-и матчах за свой клуб, к которому присоединился в 2019-м году.

Также, нельзя не упомянуть, что это может стать уже не первым проступком футболиста в обозримом прошлом. В начале 2020-го года футбольная ассоциация Англии вынесла предупреждение в адрес Макберни за его поведение на трибунах во время матча Суонси — Кардифф, когда он показывал неприличные жесты в адрес других фанатов.

Чуть позднее, в июле 2020-го года, его оштрафовали суд Лестера на 30 тыс. фунтов стерлингов за вождение в нетрезвом виде в октябре 2019-го года.

В текущем сезоне, по итогам которого Шеффилд Юнайтед станет абсолютным аутсайдером состязаний, на счету нападающего один гол в 25-и матчах.

Свою следующую игру "клинки" проведут на поле Эвертона 16 мая.