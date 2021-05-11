Англия

Никита Евтушенко рассказывает о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии.

Нынешний сезон английской Премьер-лиги, который запомнится нам своей необычностью, постепенно подходит к логическому завершению. Последние несколько туров английское первенство не может похвастаться запредельной интригой как в "гонке" за чемпионством, так и в борьбе за сохранение прописки, однако интересных событий в минувшем туре было немало.

Так, Лестер потерпел весьма неожиданное поражение от Ньюкасла и рискует вновь лишиться Лиги чемпионов на следующий сезон, Челси вырвал победу в матче с Манчестер Сити перед финалом самого престижного еврокубка, Манчестер Юнайтед сохранил призрачные шансы на чемпионство, а Вест Бромвич и Фулхэм отправляются в Чемпионшип вслед за Шеффилд Юнайтед.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 35-Й ТУР

Лестер вновь "отказывается" от Лиги чемпионов?

С самых первых туров текущего сезона Лестер стабильно располагался в топ-4 турнирной таблицы, однако подопечные Брендона Роджерса в очередной раз могут остаться довольствоваться только местом в Лиге Европы, упустив из рук Лигу чемпионов в последних матчах.

Впервые об этом заговорили еще тогда, когда "лисы" встретились воочию с многочисленными травмами игроков основного состава, тогда как в игровой форме многолетнего лидера и главного бомбардира команды Джейми Варди прослеживался заметный спад. Брендону Роджерсу повезло, ведь радовать болельщиков Лестера регулярными забитыми мячами стал Келечи Ихеаначо, но теперь, в заключительном этапе сезона, проблемы начались и в оборонительной линии. Ньюкасл, который считался одной из худших команд АПЛ, отправил в ворота "лис" аж четыре мяча. Больше от "сорок" в этом сезоне пропускал только Моркам из четвертого по силе дивизиона Англии, уступив в 1/16 финала Кубка английской лиги со счетом 0:7.

Какие тут могут быть оправдания в сторону обороны Лестера? Коллектив Роджерса сам себе усложнил задачу на остаток сезона, ведь в АПЛ им осталось сыграть только с Манчестер Юнайтед, Челси и Тоттенхэмом. Такой календарь не пожелаешь даже злейшему врагу, поэтому сейчас был далеко не лучший момент терять очки в поединке с Ньюкаслом. И не стоит еще забывать о предстоящем финале Кубка Англии...

Менди заставил краснеть Агуэро, Тэйлор заставил краснеть из-за своего судейства

Главный поединок 35-го тура Премьер-лиги преподносился многими спортивными изданиями как репетиция финала Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити встретится с Челси. Действительно, ожидания от матча этих команды были запредельными, ведь потенциально мы могли более глобально оценить расклады и прогнозировать потенциально будущего обладателя "ушастого" трофея.

Вся эта "магия" испарилась ровно в том момент, когда стали известны стартовые составы перед поединком. Хосеп Гвардиола доверился ротации, при этом полностью отзеркалив схему команды Томаса Тухеля. Очевидно, тренерский штаб Сити предпочел не раскрывать карты раньше времени и предоставить отдых ключевым исполнителям, но даже это могло не помешать Манчестер Сити оформить досрочное чемпионство и закрыть все вопросы еще в первом тайме. Только вот Серхио Агуэро был против этого и решил пробить пенальти паненкой, что блестяще прочитал голкипер Челси Эдуар Менди и не позволил сопернику увеличить преимущество в счете до двух мячей.

Во втором же тайме на поле была одна команда, которой победа все-таки была нужнее. Челси сумел вернуться в игру и добыть в свой актив волевые три очка, но больше вопросов вызывает судейство Энтони Тэйлора и работа системы VAR (не опять, а снова!). Отмененные три гола "пенсионеров" с офсайдов вызывают вопросы только к Тиму Вернеру, а не к судейской бригаде, а вот неназначенный пенальти в моменте, когда Курт Зума сбивал в своей штрафной Рахима Стерлинга — и смех и грех. Посмотрите или вспомните, за что удаляли Давида Луиса в матче с Вулверхэмптоном, а потом вновь пересмотрите момент с "чистой игрой" Зума. Репутация "ныряльщика", которая имеется у Стерлинга, здесь не оправдание, тем более когда существует VAR. Да и сам Рахим, если быть честным, за весь матч наиграл на красную карточку своей грубейшей игрой, но Тэйлор почему-то раз за разом прощал вингера Сити.

Манчестер Юнайтед на классе разобрался с Астон Виллой

Астон Вилла полностью выполнила задачу на сезон, превратившись из борца за выживание в команду, которая без особого труда закрепилась в середине турнирной таблицы. Конечно, у подопечных Стива Брюса еще сохраняются математические шансы на попадание в еврокубковую зону, в частности в новый турнир — Лигу конференций, но стоит ли такая задача перед командой и тренерским штабом? Пусть прогресс "львов" в нынешнем сезоне трудно отрицать, травма их лидера Джека Грилиша наглядно показала, насколько Астон Вилла разная команда с английским креативщиком и без.

В победе Манчестер Юнайтед над Астон Виллой, наверное, не сомневался никто. После неубительного первого тайма подопечные Оле-Гуннара Солскьяера уже традиционно включились после перерыва и разбирали соперника во всех аспектах. Гол Эдинсона Кавани — это вообще эталон бомбардирского чутья и мастерства. Даже не верится, что манкунианцы не так давно были готовы расстаться с уругвайцем, а тот — подписать контракт с Бокой Хуниорс...

Интересно, что благодаря осечке лидирующего в таблице Манчестер Сити и набранным трем очкам с Астон Вилой "красные дьяволы" еще сохраняют математические шансы на чемпионство. Это, конечно, вряд ли произойдет, но чего мы только не видели в английском футболе... Тот же Крэйг Кавана как-то углядел симуляцию Олли Уоткинса с падением в штрафной площади МЮ, хотя тот просто пытался избежать столкновения с Хендерсоном, но в итоге получил вторую желтую и пропустит следующий матч.

Арсенал врывается в борьбу за место в Лиге конференций! Вест Бромвич возвращается в Чемпионшип

После безвольной ничьей в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с Вильярреалом все спортивные СМИ начали писать о том, что Арсенал рискует остаться без еврокубков впервые с 1995 года. Попадание "канониров" в ЛЕ еще в теории возможно, хоть и маловероятно, но мы ведь все забыли об одной важной детали — запуске со следующего сезона Лиги конференций, которая станет третьим по престижу еврокубком с невероятно интригующими противостояниями между командами по типу четвертого места чемпионата Люксембурга!

Все это, конечно, шутки, ведь амбиции и желания болельщиков Арсенала находятся как минимум на уровне топ-4 АПЛ, но при этом лестных отзывов в нынешнем составе лондонского клуба достойны лишь единицы. Артета из-за неопытности ошибался, что как бы неудивительно, но дело не только в нем (фанаты "канониров" же сами постоянно критикуют Бельерина, Джаку, Давида Луиса, Обамеянга, Себальоса, Виллиана и т.д.). Даже победу над Вест Бромвичем невозможно отнести в ранг "успешных" матчей Арсенала в этом сезоне. Первый тайм — да, но не вторую половину встречи, в течение которой "дрозды" с последних сил пытались зацепиться за последний шанс остаться в Премьер-лиге и могли избежать поражения.

И да, Биг Сэму не удалось совершить чудо и спасти Вест Бромвич от возвращения в Чемпионшип, что изначально было вполне ожидаемым исходом. "Дрозды" по уровню кадров, наверное, уступали всем командам АПЛ нынешнего сезона, поэтому мы вынуждены с ними попрощаться. По крайней мере, на один год.

Одной строкой

Лидс разобрался с Тоттенхэмом, подтвердив статус "грозы фаворитов". После ухода Жозе Моуриньо с поста главного тренера от "шпор" трудно чего-то ожидать. Нет, португалец полностью провалился в клубе из Северного Лондона, превратив атакующую команду в свой излюбленный "автобус", но его увольнение перед самым завершением сезона трудно назвать своевременным. Лидс же может уступить тому же Брайтону, как это было в прошлом туре, но потрепать нервы фаворитам — фишка коллектива Марсело Бьелсы. Тоттенхэм не стал исключением из правил и справедливо уступил со счетом 1:3.

Кристал Пэлас обыграл Шеффилд Юнайтед. Отсутствие турнирной мотивации у обеих команд и ожидаемый результат — это всё, что можно сказать о данном противостоянии.

Обескровленный Саутгемптон уступил Ливерпулю. Подопечные Юргена Клоппа не без проблем, но все-таки сумели записать в свой актив уверенную победу над "святыми". Очень важный и необходимый результат для мерсисайдцев, который предоставляет им все шансы запрыгнуть в последний вагон отправляющего поезда, конечная станция которого — зона Лиги чемпионов.

Брайтон разбирал Вулверхэмптон, но удаление перевернуло ход встречи. Люис Данк мог стать героем матча благодаря своему голу в первом тайме, но затем он любезно отдал этот статус вингеру "волков" Адаме Траоре, когда заработал красную карточку за очевидный срыв перспективной атаки. Имея численное преимущество, Нуну Эшпириту Санту выпустил на поле своего любимчика Адаму, который вернул равновесие в счете в красивейшей атаке, а затем мог еще и ассистировать Гиббсу-Уайту, но тот ответил всем на вопрос, почему у испанского вингера так мало результативных передач в текущем сезоне. Благо, тому же Гиббсу-Уайту удалось реабилитироваться за свой необъяснимый промах и принести в актив Вулверхэмптона три очка.

Эвертон минимально обыграл Вест Хэм, накалив обстановку в борьбе за еврокубки. Далеко не самый зрелищный матч в игровом плане, но очень важный для обеих команд в плане результата. Благодаря этой победе коллектив Карло Анчелотти практически вплотную приблизился к заветной шестерке лучших, тогда как сенсационный Вест Хэм может остаться ни с чем, несмотря на свой удивительный сезон.

Бернли отправил Фулхэм обратно в Чемпионшип. Если сравнивать с Шеффилд Юнайтед и Вест Бромвичем, которые также покидают элитный дивизион Англии, то Фулхэм в данной ситуации жалко больше всего. Симпатичная команда с неплохим тренером, но порой ей откровенно не хватает класса исполнителей. По "дачникам" могу сказать только одно: мы увидели прогрессирующий с осени коллектив, поэтому стоит пожелать подопечным Скотта Паркера не растерять результат этой проделанной работы и вернуться в АПЛ только сильнее.

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 36-Й ТУР

Никита Евтушенко, Football.ua