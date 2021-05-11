Англия

Кипер вернется в свой родной клуб.

Манчестер Юнайтед начал переговоры с вратарем сборной Англии и Астон Виллы Томом Хитоном.

По информации издания The Telegraph, пополнит ряды "красных дьяволов" на правах свободного агента.

Переход стража ворот состоится уже летом 2021 года. По всей видимости, он связан с уходом одного из вратарей МЮ. По слухам, Серхио Ромеро готовится уйти.

Напомним, Хитон, которому ныне 35 лет, — воспитанник МЮ. Он принадлежал клубу с 2002 по 2010 год, но за основу не сыграл ни одного матча.

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