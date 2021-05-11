Кипер вернется в свой родной клуб.
Том Хитон, Getty Images
11 мая 2021, 16:25
Манчестер Юнайтед начал переговоры с вратарем сборной Англии и Астон Виллы Томом Хитоном.
По информации издания The Telegraph, пополнит ряды "красных дьяволов" на правах свободного агента.
Переход стража ворот состоится уже летом 2021 года. По всей видимости, он связан с уходом одного из вратарей МЮ. По слухам, Серхио Ромеро готовится уйти.
Напомним, Хитон, которому ныне 35 лет, — воспитанник МЮ. Он принадлежал клубу с 2002 по 2010 год, но за основу не сыграл ни одного матча.
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