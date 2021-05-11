Команда Пепа Гвардиола вернула себе чемпионский тутул.
Манчестер Сити, Getty Images
11 мая 2021, 21:56
Манчестер Сити по итогам сезона-2020/21 стал чемпионом английской Премьер-лиги.
Команда Пепа Гвардиолы смогла вернуть себе титул благодаря осечке Манчестер Юнайтед в игре с Лестером (1:2).
Таким образом за три тура до конца текущего чемпионата команда Пепа Гвардиолы набрала 80 очков и лишила математических шансов догнать себя ближайшим преследователям.
Напомним, "горожане" последний раз становились чемпионами в сезоне-2018/19. К слову, это седьмой чемпионский титул команды.
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