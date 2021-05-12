"Святые" отправили в ворота соперника три безответных мяча после быстрого пропущенного гола.
Саутгемптон - Кристал Пэлас, getty images
12 мая 2021, 00:10
Саутгемптон в рамках поединка 32-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Кристал Пэлас и добился волевой победы.
Гости открыли счет усилиями Бентеке в дебюте встречи, а "святые" ответили дублем Ингза и точным ударом Адамса.
Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1
Голы: Ингз, 19, 75, Адамс, 48 — Бентеке, 2
Саутгемптон: Форстер — Стивенс, Уокер-Питерс, Вестергор, Беднарек (Салису, 46) — Армстронг, Уорд-Проуз, Редмонд, Минамино — Адамс, Ингз (Обафеми, 76).
Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Дэнн, Уорд, Ридевалд — Эзе, Куяте, Миливоевич (Шлупп, 65), Заа — Айю (Батшуайи, 72), Бентеке (Матета, 78).
Предупреждения: Беднарек, Вестергор — Айю, Куяте