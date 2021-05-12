Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка 36-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Лестер и уступил со счетом 1:2.

Гринвуд довольно быстро ответил на гол Томаса в первом тайме, а во второй половине "лисы" забили усилиями Сеюнджу.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Лестер 1:2

Голы: Гринвуд, 16 — Томас, 10, Сеюнджю, 66



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Уильямс, Байи, Туанзебе, Теллес — ван де Беек, Матич — Диалло (Фернандеш, 79), Мата, Эланга (Рашфорд, 66) — Гринвуд (Кавани, 66).



Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Сеюнджю — Олбрайтон, Ндиди, Тилеманс, Томас — Перес (Мэддисон, 65) — Ихеаначо, Варди (Чаудхери, 80).