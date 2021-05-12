Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Челси и лондонский Арсенал.

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги нас будет ожидать одна из вариаций лондонского дерби, в котором Челси будет принимать на поле Стэмфорд Бридж Арсенал.

После победы над Манчестер Сити (2:1), Томас Тухель решил освежить стартовый состав своей команды за счет выхода Тиаго Силвы и Курта Зума в тройке центральных защитников. При этом, на левом фланге полузащиты будем наблюдать за игрой Бена Чилвелла, а рядом с ним расположится Жоржиньо. Атаку Челси возглавит Кай Хаверц, а под ним пару Пулишичу составит Мэйсон Маунт.

От Микеля Артеты, на фоне победы над Вест Бромвичем (3:1), наблюдаем возвращение Мари в центр поля, при этом Тирни сыграет на левом фланге защиты. Партей и Эльнени займут опорную зону, а Эдегор сыграет нацпозиции центрального атакующего полузащитника. В атаке Арсенала будет находится Обамеянг.

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Силва, Зума — Джеймс, Гилмор, Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Пулишич — Хаверц.

Запасные: Э. Менди, Алонсо, Эмерсон, Ливраменто, Зийех, Анджорин, Вернер, Жиру, Хадсон-Одои.



Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Мари, Тирни — Партей, Эльнени — Сака, Эдегор, Смит-Роу —Обамеянг.