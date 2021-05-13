Англия

Наставник Челси прокомментировал поражение его команды от Арсенала.

У лондонского Челси в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги был достаточно принципиальный соперник по домашнему поединку в лице Арсенала. При этом, "пенсионеры" испытывали острую необходимость набирать максимум очков, так как накануне их сумел обогнать в турнирной таблице Лестер.

Однако, результативная ошибка полузащитника Жоржиньо в начальной фазе поединка (0:1) стала причиной для минимального поражения "синих", а этот момент, наряду с остальными, обсудил на своей послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев поля Томас Тухель.

"Нам всем сегодня не хватило концентрации и нацеленности на результат, что для нас совершенно не характерно. Быть может, я сам подал команде какие-то неверные сигналы, произведя некоторые изменения в составе с учетом предстоящего нам в субботу финала Кубка Англии. Это не наш подход к делу, поскольку за потерей концентрации даже на один процент моментально последует наказание.

В битве за место в топ-4 мы не можем себе позволить подобную наивность, которая привела к очередному поражению. Это горькая пилюля, но другого пути нет.

Это полностью наша проблема. Мы, и не кто иной, несем ответственность за этот результат. У нас было множество шансов и мы фактически забили автогол в свои ворота. Мы подарили гол сопернику, не использовали свои моменты и в целом выглядели в атаке не на привычном уровне.

Нам было сложно обеспечить высокую интенсивность игры в пас, поскольку соперник оборонялся по схеме 5-4-1 очень низким блоком. И все же мы играли недостаточно остро, не демонстрируя привычные нам энергичность, нацеленность на ворота и настрой.

Возможно, такое снижение интенсивности и энергии объясняется слишком большим количеством перестановок относительно последнего матча, и я принимаю ответственность за это решение на себя. Возможно, это последний тревожный звонок для нас.

В перерыве мы перевели Мейсона Маунта в центр, поскольку соперник оборонялся близко к своим воротам, а у него очень хороший дальний удар. Эта перестановка позволяла нам получить дополнительные шансы в виде ударов из-за пределов штрафной и наличия такого атакующего игрока, как Мейсон, в центре поля.

Замена Гилмора никак не связана с демонстрируемой Билли игрой и носила исключительно тактический характер. Мы рассчитывали добавить атакующей мощи в этой части поля. Сегодня в полузащите нам не хватало Нголо Канте и Матео Ковачича, которые являются ключевыми игроками середины. Поэтому было бы несправедливо возлагать всю ответственность на Билли. Он провел фантастический матч против "Сити" и сегодня справился со своей задачей очень хорошо.

Сегодня мы также хотели дать возможность Кепе Аррисабалаге провести матч и почувствовать игровой ритм. Мы полностью уверены в нем, и он заслуживает этого. Он отлично работает и демонстрирует хорошие результаты на тренировках. Сегодня ему не повезло.

Проигрывать всегда тяжело. Я не позволяю себе ни на секунду расслабиться, и если кто-то дал себе такую возможность, сегодня был последний урок. Мы упустили шанс упрочить свое положение в этой борьбе, но все по-прежнему в наших руках. Мы демонстрируем хорошие результаты и должны справиться с поражением.

Дело не в расписании. У нас было три дня на подготовку, и мы находимся в хорошей форме, однако сегодня я ошибся с составом и беру ответственность за это на себя. Безусловно, нам не повезло, и такие дни в футболе случаются, но сегодня мы сделали все, чтобы проиграть", — подытожил немецкий наставник.

В следующем туре лондонский Челси ожидает домашнее лобовое столкновение с Лестером в борьбе за третью строчку в турнирной таблице.