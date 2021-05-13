Англия
13 мая 2021, 00:12
Арсенал обыграл Челси в дерби и вплотную подошел к зоне еврокубков
Подопечные Томаса Тухеля упустили возможность вернуться на третью строчку.
Челси — Арсенал, Getty Images
13 мая 2021, 00:12
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Челси — Арсенал 0:1
Гол: Смит-Роу, 16
Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта (Зийех, 77), Силва, Зума — Джеймс, Гилмор (Хадсон-Одои, 46), Жоржиньо, Чилвелл — Маунт, Пулишич — Хаверц (Жиру, 65).
Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Мари, Тирни — Партей, Эльнени — Сака (Бельерин, 66, Чеймберс, 88), Эдегор, Смит-Роу — Обамеянг (Ляказетт, 79).
Предупреждение: Партей.