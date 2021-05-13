Англия

Football.ua представляет анонс перенесенного матча 34-го тура английской Премьер-лиги.

Европейские чемпионаты постепенно подходят к своему завершению, а мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в перенесенном матче 34-го тура Премьер-лиги нас ожидает противостояние между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем.

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль

Четверг, 13 мая, 22:15. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Энтони Тэйлор. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Протесты и беспорядки прорвавшихся болельщиков Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд против семьи Глейзеров привели к вынужденному переносу матча 34-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля. Ввиду этого подопечные Оле-Гуннара Солскьяера получили в "подарок" на конец сезон крайне непростой календарь. Еще два дня назад манкунианцы провели поединок с Лестером, в котором потерпели поражение ротационным составом и собственноручно "вручили" Манчестер Сити чемпионский титул.

Поскольку тренерский штаб Манчестер Юнайтед задействовал весьма экспериментальный состав против "лис", сомнений в том, что ставка делалась исключительно на поединок против Ливерпуля, и быть не может. Тем более, что "красные дьяволы" уже квалифицировались в Лигу чемпионов, а главной задачей для них до конца текущего сезона является победа в финале Лиги Европы с Вильярреалом, которая может принести в руки Оле-Гуннара Солскьяера первый трофей в качестве главного тренера МЮ.

Что касается будущего соперника манкунианцев, дела Ливерпуля идут, мягко говоря, неочень. Именно победа над Манчестер Юнайтед позволила Лестеру оторваться от мерсисайдцев в турнирной таблице и значительно усложнить им жизнь в вопросе выполнения задачи по попаданию в зону Лиги чемпионов. Теперь Ливерпулю необходимо выигрывать абсолютно все поединки и надеяться на оплошности прямых конкурентов, как это произошло во вчерашнем матче Челси против Арсенала.

Конечно, шансы вернуться в топ-4 у подопечных Юргена Клоппа еще есть, но из матча в матч они разбрасываются ими направо и налево, позволяя тем самым прямым конкурентам постепенно уходить в отрыв. Да, Ливерпуль обыграл в прошлом туре Саутгемптон, однако до этого сыграл вничью с Ньюкаслом и Лидсом. Потеря очков с Манчестер Юнайтед будет означать для "красных" окончательную капитуляцию и борьбу за зону Лиги Европы.

По версии букмекеров, безоговорочного фаворита в предстоящем противостоянии весьма непросто, однако небольшое предпочтение отдается подопечным Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 2,41, тогда как потенциальный успех Манчестер Юнайтед оценивается показателем 2,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,75.

Не сыграют: Мартиаль, Джонс, Джеймс, Магуайр — Матип, Келлехер, Ван Дейк, Гомес, Кабак, Хендерсон, Кейта.