Англия

"Красные дьяволы" хотят подписать запасного голкипера.

Манчестер Юнайтед подпишет голкипера Астон Виллы Тома Хитона в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, англичанин отклонил предложение от вилланов о продлении контракта и решил присоединиться к "красным дьяволам".

Отметим, что Том Хитон является воспитанником Манчестер Юнайтед, за который так и не провел ни одного матча.

Напомним, что запасной голкипер Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро может стать игроком Ромы.