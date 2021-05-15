"Красные дьяволы" хотят подписать запасного голкипера.
Том Хитон, getty images
15 мая 2021, 00:22
Манчестер Юнайтед подпишет голкипера Астон Виллы Тома Хитона в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Football Insider, англичанин отклонил предложение от вилланов о продлении контракта и решил присоединиться к "красным дьяволам".
Отметим, что Том Хитон является воспитанником Манчестер Юнайтед, за который так и не провел ни одного матча.
Напомним, что запасной голкипер Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро может стать игроком Ромы.