Португальский тренер хочет заполучить нового голкипера для своей команды.
Серхио Ромеро, getty images
13 мая 2021, 20:59
Жозе Моуриньо попытается подписать в Рому голкипера из состава своей бывшей команды — Манчестер Юнайтед.
Как сообщает The Telegraph, речь идет об аргентинском вратаре Серхио Ромеро. "Особенный" остался доволен совместной работой с ним ранее.
Контракт аргентинского вратаря с Манчестер Юнайтед подходит к концу летом этого года, а потому он может достаться римлянам бесплатно.
Напомним, что португальский тренер также рассматривает кандидатуры Давида Де Хеа и Руи Патрисиу.