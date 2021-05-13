Италия

Португальский тренер хочет заполучить нового голкипера для своей команды.

Жозе Моуриньо попытается подписать в Рому голкипера из состава своей бывшей команды — Манчестер Юнайтед.

Как сообщает The Telegraph, речь идет об аргентинском вратаре Серхио Ромеро. "Особенный" остался доволен совместной работой с ним ранее.

Контракт аргентинского вратаря с Манчестер Юнайтед подходит к концу летом этого года, а потому он может достаться римлянам бесплатно.

Напомним, что португальский тренер также рассматривает кандидатуры Давида Де Хеа и Руи Патрисиу.