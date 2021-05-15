Англия

Полузащитник чемпионов Англии прошлого сезона рассказал о настрое его команды на финальный отрезок сезона.

Стремительно приближается момент окончания текущего розыгрыша английской Премьер-лиги, а лучшая команда прошлого футбольного года, Ливерпуль, еще не обеспечил себя местом в зоне Лиги чемпионов УЕФА.

У подопечных Юргена Клоппа остается всего три матча до завершения сезона и отставание в четыре очка от лондонского Челси, который замыкает четверку лучших команд страны, имея при этом на один проведенный матч больше, чем "красные".

В преддверии гостевого поединка против Вест Бромвича, полузащитник мерсисайдского клуба Фабиньо дал широкое интервью пресс-службе клуба, в котором рассказал о настроениях команды перед финальным рывком.

"Победа над Манчестер Юнайтед была для нас очень важна. Мы знали, что должны выиграть эту игру, чтобы сохранить наши шансы попасть в четверку, и то, как мы победили, было действительно особенным. Играть против Юнайтед, да еще и на Олд Траффорд, всегда непросто. Мы действительно сыграли в хороший футбол, классно оборонялись в команде, и это было действительно хорошее выступление.

Также, я очень рад за Роберто Фирмино, потому что он всегда играет в хороший футбол. Когда он не может забить, он может создать пространство для других игроков или возможности для других игроков. Против Юнайтед он оказался в нужном месте в нужный момент. Когда мяч приходил к нему, он забивал. Он действительно важный игрок для нас, и важные игроки проявляют себя в важные моменты.

Мне нравится играть в этой футболке "красных" и я всегда стараюсь изо всех сил. Неважно в какой роли: как полузащитник или как центральный защитник. У нас было пять побед за последние пять раз, когда я играл в качестве полузащитника, но это не значит, что мы выигрываем игру, потому что я стою в центре поля! Но если я могу помочь команде одержать победу, сыграть лучше, я действительно счастлив.

Я всегда стараюсь выбирать лучшую позицию, чтобы отбирать мячи, подстраховать оборону — неважно, кто будет центральным защитником. Рис Уильямс и Нэт Филлипс провели действительно хороший матч. Я всегда говорю, что общение между игроками обороны действительно важно, и контакт с ними действительно сработал очень хорошо. Особенно с Нэтом, потому что он также начинает демонстрировать свое лидерство, и нам нужен кто-то сзади, который может давать указания другим игроками, чтобы быть в правильной позиции.

Тиаго тоже особенный. Он действительно хороший игрок, и я спокойно поддерживаю с ним хорошее общение в паузах между играми, потому что мы оба говорим по-португальски. Он действительно игрок высокого качества, и сейчас он все больше обретает уверенность.

Ливерпуль — команда, которая привыкла выстреливать в решающие моменты. Возможности допустить ошибку действительно нет, но у нас есть игроки с опытом, которые сыграли так много важных игр и побеждали в них. Мы стоим на пороге трех финалов, поэтому постараемся сыграть в наш лучший футбол. Это решающий момент, но нам, игрокам, нравятся такие моменты. Мы будем готовы к вызовам.

Да, Вест Бромвич уже вылетел, но это не значит, что нам предстоит легкая игра. У них были хорошие выступления до этого — проиграли только в последней игре Арсеналу, но до этого у них были хорошие результаты. У них есть классные игроки. Например, бразилец Матеус Перейра. Мы должны быть действительно сосредоточенными, сосредоточиться на игре и попытаться принести Ливерпулю три очка", — подытожил бразилец.

Матч Вест Бромвич — Ливерпуль состоится 16 мая, начало в 18:30 по киевскому времени.