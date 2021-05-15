Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Бернли дома крупно уступил Лидсу (0:4).

В первом тайме команда Марсело Бьелсы отметилась лишь однажды. На 44-й минуте забил Клих.

Однако во второй половине игры гости показали полное превосходство над соперником. Сначала отметился Харрисон, а затем два гола на свой счет записал Родриго в промежутке с 77 по 79 минуту матча.

Бернли — Лидс 0:4

Голы: Клих, 44, Харрисон, 60, Родриго, 77, 79

Бернли: Пикок-Фаррелл, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Вествуд, Браунхилл, Корк, Макнил (Гудмундссон, 70), Выдра (Родригес, 65), Вуд (Барнс, 65).

Лидс: Мелье, Эйлинг, Стрейк, Льоренте, Даллас, Клих (Робертс, 76), Харрисон, Алиоски, Филлипс, Рафинья (Поведа, 81), Бэмфорд (Родриго, 58).

Предупреждения: Филлипс, Вествуд.