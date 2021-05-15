Англия

Завершился матч чемпионата Англии.

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон дома сумел обыграть Фулхэм со счетом 3:1.

В первом тайме Че Адамс вывел "святых" вперед, а во второй половине игры Телла и Уолкотт принесли своей команде победу.

Что касается "дачников", то единственный их гол на свой счет записал Фабиу Карвальо.

Саутгемптон - Фулхэм 3:1

Голы: Адамс, 27, Телла, 60, Уолкотт, 82 — Карвальо, 75

Саутгемптон: Маккарти, Салису, Вестергор, Уокер-Питерс, Стивенс, Редмонд, Уорд-Проуз, Армстронг (Диалло, 78), Минамино (Уолкотт, 76), Адамс, Ингз (Телла, 58).

Фулхэм: Ареоля, Андерсен, Айна (Брайен, 62), Адарабиойо, Тете, Онома (Маджа, 76), Рид, Декордова-Рид, Карвальо, Кавалейру, Замбо-Ангисса (Лукман, 63).

Предупреждение: Андерсен..