Англия

Историческое событие для команды Брендана Роджерса.

Лестер впервые в своей 122-летней истории стал обладателем Кубка Англии. В финале "лисы" минимально обыграли финалиста Лиги чемпионов — лондонский Челси.

Решающий мяч на 63-й минуте забил Юри Тилеманс. Бельгийцу удался невероятный выстрел в "девятку" с дальней дистанции.

Напомним, что в истории Лестера было пять финальных матчей Кубка Англии, но во всех они непременно терпели фиаско. Последний раз "лисы" выходили в финал 52 года назад. Добавим, что в прошлом сезоне обладателем трофея стал лондонский Арсенал, который в этом году вылетел на стадии 1/16 финала от Саутгемптона.

Челси – Лестер 0:1

Гол: Тилеманс, 63

Челси: Аррисабалага – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта (Хадсон-Одои, 76), Канте, Жоржиньо (Хаверц, 75), Алонсо (Чилуэлл, 68) – Маунт, Зиеш (Пулишич, 68) – Вернер (Жиру, 82)

Лестер: Шмейхель – Фофана, Эванс (Олбрайтон, 34), Сеюнджю – Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас (Морган, 82) – Перес (Чоудури, 82) – Ихеаначо (Мэддисон, 68), Варди

Предупреждения: Вернер, 40 – Фофана, 35