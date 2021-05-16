Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют анонс матча 36-го тура английской Премьер-лиги.

Европейские чемпионаты постепенно подходят к своему завершению, а мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 36-го тура Премьер-лиги Вест Бромвич примет на своем поле Ливерпуль.

Вест Бромвич — Ливерпуль

Воскресенье, 16 мая, 18:30. Хоторнс, Вест Бромвич. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Как и ожидалось, Вест Бромвич покидает элиту английского футбола и возвращается в Чемпионшип, не сумев закрепиться в АПЛ и в этом сезоне. Избежать понижения в классе "дроздам" не помогло даже назначение на пост главного тренера Сэма Аллардайса в декабре прошлого года, который имеет репутацию "кризисного" менеджера, способного вытянуть команду из бездны турнирной таблицы. Выполнить эту задачу в Вест Бромвиче Биг Сэму оказалось не под силу.

Одержав ничьи с Астон Виллой и Вулверхэмптоном, у "дроздов" еще сохранялись математические шансы на то, чтобы покинуть зону вылета к концу сезона в АПЛ, однако прошлый поединок с Арсеналом стал для клуба из одноименного города определяющим и судьбоносным. "Канониры" на классе разобрались с соперником, который во втором тайме пытался сопротивляться и ухватиться за малейший шанс, однако понижение оказалось неминуемым исходом.

Как же футболистам "дроздов" мотивировать себя на оставшиеся матчи Премьер-лиги? Скорее всего, коллектив Аллардайса все-таки захочет хлопнуть дверью напоследок, ведь таким игрокам, как Матеус Перейра и Эйнсли Мэйтленд-Найлз, нужно заявлять о себе. Чемпионшип — это не их уровень. Вполне вероятно, что бразилец, забивший 10 голов и отдавший 5 ассистов в 31 матче текущего сезона АПЛ, сменит клубную прописку, тогда как англичанин либо вернется в Арсенал, либо отправится в другой клуб из высшего дивизиона Англии.

Что касается Ливерпуля, еще перед перенесенным поединком против Манчестер Юнайтед подопечным Юргена Клоппа оставляли весьма немного шансов на попадание в топ-4 турнирной таблицы АПЛ, которое означало бы спасение провального сезона. Тем не менее, оступившись в матчах с Лидсом и Ньюкаслом, мерсисайдцы вернулись на победную тропу.

Сначала они обыграли Саутгемптон, а затем перестреляли МЮ в результативном противостоянии, при чем манкунианцам не помогло добиться положительного результата даже массовое задействование ротации с Лестером за два дня до матча.

Более того, положение дел Ливерпуля в турнирной таблице стало намного увереннее после того, как Арсенал преподнес "подарок" и, будучи аутсайдером, отстоял минимальную победу в поединке против Челси. Получается, что отставание "красных" от "пенсионеров" может сократиться всего до одного пункта в случае победы над Вест Бромвичем.

Учитывая, что календарь оставшихся встреч как у Челси (Лестер и Астон Вилла), так и у Лестера (Челси и Тоттенхэм), намного сложнее, чем у Ливерпуля (Бернли и Кристал Пэлас), у коллектива Клоппа есть все шансы все-таки оказаться в зоне Лиги чемпионов, но для этого необходимо не позволять себе никаких оплошностей и надеяться на осечки прямых конкурентов.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,22, тогда как потенциальный успех Вест Бромвича оценивается показателем 12,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,30.

Не сыграют: Иванович, Снодграсс — Матип, Келлехер, Ван Дейк, Гомес, Кабак, Хендерсон, Кейта, Милнер, Ориги.

прогноз 1:3

Никита Евтушенко, Football.ua