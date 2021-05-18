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Football.ua рассказывает о воспитаннике Тоттенхэма, который завершил карьеру футболиста в 26 лет, но нашем себя на тренерском поприще.

У каждого профессионального игрока есть свой собственный "футбольный возраст", позволяющий выступать на высоком уровне и радовать тем самым болельщиков по всему миру. Такие звезды мирового футбола, как Бастиан Швайнштайгер и Фернандо Торрес, повесили бутсы на гвоздь в 35 лет, тогда как тот же Златан Ибрагимович способен в 39 лет быть лучшим бомбардиром Милана текущего сезона. Всё это индивидуально и зависит от многих факторов...

Карьера Райана Мейсона, который является воспитанником лондонского Тоттенхэма, заслуживает отдельного внимания. Английскому центральному полузащитнику пришлось забыть о большом футболе в 26 лет из-за ужасной черепно-мозговой травмы, однако окончательно попрощаться с делом своей жизни он оказался не готов. Мейсон решил попытаться реализовать себя на тренерском мостике, где его карьера неожиданно и семимильными шагами начала набирать обороты, по крайней мере на данном этапе.

После того, как 19 апреля 2021 года Жозе Моуриньо был уволен с поста главного тренера Тоттенхэма из-за неудовлетворительных результатов команды, его сменщиком посчастливилось стать Райану Мейсону, который до этого не имел опыта работы на должности такого высокого уровня. Правда, выбор руководства "шпор" в пользу 29-летнего специалиста — лишь временная инициатива, однако это не помешало Мейсону стать самым молодым главным тренером в истории английской Премьер-лиги. Предлагаем вам вспомнить и узнать немного больше об интересном, но тернистом пути нынешнего наставника Тоттенхэма в большом футболе.

Академия Тоттенхэма и приглашение от Мики Хазарда

"Когда ты — профессиональный футболист, то начинаешь забывать, за что действительно любишь эту игру, — признается Райан Мейсон. — Обыденная ситуация, которую можно увидеть в каждой академии клуба: ребята тренируются, но не получают от этого никакого удовольствия, играют без улыбки на лице. В детстве я ни о чем не думал, а просто играл в футбол. После школы я сразу выходил в сад и проводил все время с мячом, пока не нужно было идти обедать или что-то еще. Футбол — это больше, чем просто хобби. Это зависимость".

Как уже ранее уточнялось, Райан Мейсон — это воспитанник Тоттенхэма, однако, как это часто бывает в английском футболе, "шпоры" не являются его первым клубом на юниорском уровне. Будущий сменщик Моуриньо вырос в городе Чешанте, что неподалеку от Лондона, тогда как футболом начал заниматься в Тернфорде, в юниорском клубе Ист Хёртс (в оригинале - East Herts Youth Football Club). Именно там Райана заприметил легендарный полузащитник Тоттенхэма Мики Хазард:

"В Ист Хёртс я пробыл всего полгода. Мне было шесть лет. Именно тогда меня впервые заметили люди из Тоттенхэма. Микки Хазард наблюдал за мной летом в футбольной школе и пригласил меня в Тоттенхэм. Я до сих пор помню тот момент. Помню, когда моему отцу позвонили и сообщили об этом, я бегал по гостиной и аплодировал. Это было все, о чем я только мог мечтать в тот момент".

"Пребывание в расположении "шпор" было воплощением мечты. В семь или восемь лет ты не особо думаешь о том, чтобы стать профессионалом, но даже в этом случае надевать ту форму каждую субботу — настоящий кайф. Матчи с Арсеналом всегда были важны даже в таком возрасте. Будучи детьми, мы продолжали развлекаться, но это уже происходило во время игр за Тоттенхэм".

Первые шаги в первой команде Тоттенхэма после многочисленных аренд

Несмотря на то, что Мейсон находился в системе "шпор" с самого детства, дебютировать за первую команду ему не удавалось вплоть до сезона-2014/15, когда главным тренером Тоттенхэма стал Маурисио Почеттино. До этого английскому хавбеку приходилось набираться опыта в клубах низших дивизионов Англии, в числе которых оказались Йовил Таун, Донкастер Роверс, Миллуолл и Суиндон Таун.

Был в карьере футболиста и европейский опыт, когда в январе-2013 он на полгода отправился в Лорьян. Дебютировать за французский клуб Райану было так и не суждено. Не играл он и под руководством Тима Шервуда в Тоттенхэме, но все изменилось с появлением в клубе из Северного Лондона Маурисио Почеттино, и Мейсон дебютировал за "шпор" в поединке против непримиримого соперника — лондонского Арсенала.

"Мне было немного прискорбно, когда Тим Шервуд возглавил клуб в декабре 2013 года, - признается Мейсон. — Он сказал, что точно рассчитывает на меня, но в итоге меня не стали отзывать из аренды в Суиндоне из-за ранее подписанного контракта на сезон. Я до сих пор помню, как смотрел дебютную игру Шервуда в АПЛ в качестве тренера против Саутгемптона, и видел, как Набиль Бенталеб выходил на поле в центре полузащиты на последние 40 минут. Это было больно. Я всегда хорошо ладил с Набилем и искренне радовался за него, но одновременно с этим я был абсолютно подавлен — тогда я думал, что упустил огромный шанс заявить о себе".

"Затем прибыл Маурисио Почеттино. Один из первых наших разговоров произошел во время летнего турне в США, когда мы стояли в очереди в аэропорту в ожидании рейса. Очень быстро выяснилось, что у нас обоих одинаковые взгляды на жизнь и подход к футболу. Мы говорили около 25 минут. До этого у меня вообще не было такого диалога с тренером Тоттенхэма, который длился бы дольше 25 секунд. Я понял, что это мой шанс. С Почеттино мы сошлись во мнениях. Ни с кем в футболе у меня не было настолько крепкой ментальной связи, как с ним".

"Вскоре я провел свой первый матч в АПЛ против Арсенала, после которого мое положение в команде улучшилось. Я сыграл в чемпионате 17 или 18 раз подряд. В феврале я выступил на Уэмбли в финале Кубка английской лиги, а уже в следующем месяце я дебютировал за сборную Англии в выездном матче с Италией. За год до этого я играл в Первой лиге Англии (третий дивизион — прим.), и совершить такой скачек — нечто невероятное для меня. Это был тот случай, когда нужно было быть готовым к шансу, чтобы им воспользоваться".

Череда травм и переход в Халл Сити

Вызов в сборную Англии, регулярная игровая практика в Тоттенхэме, хорошие взаимоотношения с Маурисио Почеттино... Казалось бы, карьера Мейсона стремительно движется вверх, однако на пути футболиста оказался главный враг любого профессионального спортсмена — регулярные и систематические травмы. В данном случае желание англичанина как можно скорее вернуться на поле оборачивалось против него же самого.

"В первых пяти или шести матчах сезона-2015/16 я действительно чувствовал себя лучшим игроком "шпор". Пусть я там и не сыграл, но в сентябре меня вызвали в сборную Англии, а затем я выбыл на несколько недель из-за травмы. Я настолько сильно хотел оправиться от повреждения, что во время реабилитации у меня произошел рецидив. Минус еще несколько недель... Потом я тренировался с травмой, из-за чего в одном из матчей после своего возвращения против Челси я подвернул лодыжку и оказался не у дел еще на два месяца".

"Пока я восстанавливался, ребята вели борьбу за чемпионство, а Мусса Дембеле пребывал в невероятной форме. У меня не было никаких вопросов к тому, почему нахожусь на скамейке запасных, но я хотел продолжить бороться за место в составе Тоттенхэма. Летом мне поступило несколько предложений, но я отказался. Тренер хотел, чтобы я остался и обещал предоставить возможность вновь проявить себя, но затем произошли типичные для футбола вещи, которые не зависят даже от наставника команды..."

В летнее трансферное окно 2016 года Мейсон принял решение перебраться в Халл Сити, который на тот момент только совершил свое возвращение в Премьер-лигу из Чемпионшипа. По некоторым данным британских СМИ, сумма перехода составила примерно 16 миллионов евро.

"Отсидев первые три матча сезона на скамейке Тоттенхэма, я связался с агентом, и мы решили, что 25 лет — далеко не лучший возраст для того, чтобы испытывать недостаток игровой практики. Я был полностью уверен, что проведу один сезон в Халле, после чего подпишу контракт с другим клубом. Возможно, даже вернусь в Тоттенхэм... Это был мой образ мышления. Карьера футболиста и так коротка, поэтому иногда стоит быть немного эгоистом".

"Халл сильно отличался от Тоттенхэма. Я перешел из команды, которая всегда стремилась прессинговать и отыгрывать мяч, в команду, которая была намного осторожнее и консервативнее. Это не подходило моему стилю игры. Изначально мне сказали, что я буду играть на позиции "десятки", но после двух матчей я выступал гораздо ниже в центре поля. Потребовалось время на адаптацию, но с приходом Марко Силвы все изменилось в лучшую сторону. Мы играли так, как я и ожидал".

Ужасное столкновение с Кэхиллом, которое привело к перелому костей черепа

Практически сходу Райан Мейсон стал основным в Халле, однако его карьеру навсегда изменил эпизод, произошедший в поединке против Челси 22 января 2017 года. В начале игры английский полузащитник столкнулся головами с защитником "пенсионеров" Гарри Кэхиллом и потерял сознание.

Медицинская служба в течение определенного времени пыталась "заставить" Мейсона прийти в себя, но все усилия оказались напрасны. Англичанина уложили на носилки и в срочном порядке отправили в больницу. Диагноз оказался неутешительным — перелом костей черепа, что требовало немедленного хирургического вмешательства.

"Многие думают, что я не помню тот день, но я все прекрасно помню... Мы придерживались обычного распорядка во время выездной игры. Это был матч во второй половине дня в воскресенье, поэтому мы приехали в субботу и переночевали перед матчем в отеле рядом со стадионом. Утром пошли гулять вдоль Темзы, чтобы немного расслабиться, потом поели, немного отдохнули и собрались на Стэмфорд Бридж. Я убедился, что оставил билеты для папы и мамы в кассе. Я даже запомнил сектор, где были их места, чтобы в случае забитого гола побежать туда и отпраздновать".

"Поединок начался для нас положительно. Я играл против Канте, было несколько отборов, но ничего лишнего. Спустя 13 минут это произошло. Челси подавали угловой, столкновение во время борьбы, и я почувствовал, как какая-то сила пронзила мой череп. Боль была невыносимой. Будто бомба взорвалась у меня в голове, прямо в виске".

"Доктор нашего клуба Марк Уоллер принял несколько важных решений, которые повлияли на мое выздоровление. Он сразу понял, что я сломал череп, и есть вероятность повреждения мозга, потому что вся правая сторона моего лица была парализована. Водитель скорой помощи хотел поехать в ближайшую больницу, но врач сказал, что нам нужно ехать в больницу Святой Марии — мы фактически проехали мимо двух других больниц, чтобы добраться туда. Это решение, вероятно, спасло мне жизнь. Если бы мы обратились в одну из ближайших больниц, мне бы, вероятно, сделали сканирование, а затем направили бы в больницу Святой Марии, что было бы потерей драгоценного времени. Через 61 минуту после получения травмы меня прооперировали, хотя все в итоге могло завершиться не так удачно".

К счастью, операция прошла успешно, при этом длилась она около пяти часов. В черепе футболиста установили 14 металлических пластин с 28 винтами, чтобы удерживать их в одном положении, а также 45 скоб. Шрам на голове в 15 см казался лишь обычной царапиной на фоне того, что было установлено врачами в череп Мейсона.

"Я спал, наверное, по 20-22 часа в сутки. Они будили меня, чтобы сделать несколько анализов, проверить давление и так далее, но большую часть времени мне приходилось просто спать. Восстановление после такой травмы — тяжелая работа для организма. Я знал, что у меня в голове есть скобы и металлические пластины, хотя на самом деле только через шесть месяцев врачи усадили меня, чтобы объяснить, что именно они сделали с моей головой".

"Все нервы на этой стороне моего лица были повреждены, и врачи полностью перерезали мышцы на моем виске, открыв череп, так что какое-то время нервные окончания снова соединялись, и у меня было ощущение покалывания, как от булавок и игл. Эта мышца соединяется с челюстью, поэтому у меня не было возможности открыть рот: около 10 дней меня кормили с ложечки. Лишь через 10 недель я смог правильно открыть рот. Первый раз, когда мне удалось взять стакан апельсинового сока, поднести его ко рту и выпить, для меня это было огромным событием. Мы с женой даже снимали это на камеру. Мой баланс также нарушился. Я не мог нормально ходить. Пришлось идти к специалисту, чтобы восстановить равновесие и двигаться более стабильно".

Стремление возобновить карьеру оказалось слабее последствий травмы

Несмотря на весь тот полученный стресс и трудности, с которыми Мейсону пришлось столкнуться в период реабилитации, он надеялся вернуться в большой футбол, но тот поединок с Челси стал для него последним в качестве профессионального футболиста. Райан до последнего надеялся возобновить карьеру, однако вместо этого начал новую — менеджера, тренера и наставника.

"На протяжении всего процесса выздоровления я ездил по стране к специалистам. Одни говорили, что возвращение в футбол — это не лучшая идея. Другие заявляли, что я буду полностью здоров. Забавно, но тот факт, что я был футболистом, на самом деле помог мне пройти через тот длительный процесс: я видел это как вызов, который нужно преодолеть так же, как и на протяжении всей своей карьеры. Это был просто случай, когда нужно двигаться вперед, шаг за шагом, и найти способ заставить все это работать".

"К концу мая я снова подумывал об игре. Я поехал в Халл, чтобы встретиться с ребятами, и физиотерапевт заставил меня бить мячом об стену — точно так же, как я делал это в детстве. Тогда я впервые за пять месяцев ударил по мячу... Потом мы начали оценивать риски, которые возможны в случае моего возвращения в футбол. Мне сказали, что к 28 или 29 годам я заболею слабоумием или эпилепсией, если подобное столкновение произойдет вновь. Было больно осознавать, что я ухожу на пенсию".

Какие дальнейшие планы Райана Мейсона?

"Тем не менее, футбол — это то, что я до сих пор люблю, и, к счастью, я в хорошей форме, чтобы продолжать заниматься спортом. К сожалению, снова играть профессионально было небезопасно. Я определенно думаю, что многого добился бы. Я уверен, что сыграл бы больше матчей за сборную Англии. Я смотрю на то, как развивалась моя карьера, и не думаю о том, в каком бы возрасте я достиг бы своего пике. Но, оглядываясь назад, я могу сказать одно: будучи футболистом, я хотел бы сыграть абсолютно на каждом стадионе мира, на котором это возможно сделать".

"Что касается меня, то все еще непросто заглядывать в будущее. Я начал немного работать с молодыми игроками Тоттенхэма, а также улучшать тренерскую квалификацию и работать со СМИ. Но главное, что я получаю огромное удовольствие от жизни. Мне просто нравится присутствовать на семейных праздниках, так как раньше я их пропускал из-за матчей. Физически я сейчас могу делать большинство вещей — все еще могу бегать, я могу играть в теннис. Я действительно везунчик".

"Какой бы деятельностью я в будущем не занимался, надеюсь, что найду именно то, что мне интересно. То, чему я смогу посвятить себя на все 100%, как это было с футболом", - подытожил Райан Мейсон.

Никита Евтушенко, Football.ua

По материалам FourFourTwo