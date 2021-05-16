Англия

Борьба в чемпионате Англии за попадание в еврокубки продолжает набирать обороты.

Завершился поединок 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором Тоттенхэм принимал на своем поле Вулверхэмптон.

"Шпоры" подтвердили статус фаворита и одержали уверенную победу над подопечными Нуну Эшпириту Санту благодаря двум безответным мячам, авторами которых стали Харри Кейн и Эмиль Хойбьерга.

Нельзя не отметить, что набранные три очка позволили Тоттенхэму опередить по дополнительным показателям Вест Хэм, который оступился во вчерашнем матче с Брайтоном, и подняться на шестую строчку в турнирной таблице — в зону Лиги Европы.

Тоттенхэм — Вулверхэмптон 2:0

Голы: Кейн, 45, Хойбьерг, 62

Тоттенхэм: Льорис — Танганга, Алдервейрелд, Дайер, Регилон - Алли (Ндомбеле, 82), Ло Чельсо (Уинкс, 69), Хойбьерг — Бэйл (Сиссоко, 90), Кейн, Сон Хын Мин.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Хувер, Коуди, Саисс — Витинья (Виллиан Жозе, 63), Моутинью, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Рубен Невеш, 73), Траоре — Фабио Силва (Корбону, 82).

Предупреждение: Танганга.