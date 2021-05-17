Алжирец выразил желание остаться в стане "горожан".
Рияд Марез, getty images
17 мая 2021, 19:59
Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез рассказал о своих планах на будущее.
"Мое будущее? Я очень хорошо себя чувствую в Манчестер Сити. Мне не нужно искать что-то еще. Я еще не знаю какой будет моя ситуация. Но я счастлив и хочу остаться.
Закончить карьеру в Марселе? Нет, я не думаю об этом. Я хочу завершить карьеру в Манчестер Сити", — приводит слова алжирца RMC Sport.
30-летний футболист забил 14 голов во всех соревнованиях в этом сезоне и уже выиграл Кубок Лиги и чемпионат Англии.
Напомним, что Марез — первый игрок в истории Манчестер Сити, которому удавалось забивать в трех матчах плей-офф подряд.