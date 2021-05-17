Англия

Алжирец выразил желание остаться в стане "горожан".

Полузащитник Манчестер Сити Рияд Марез рассказал о своих планах на будущее.

"Мое будущее? Я очень хорошо себя чувствую в Манчестер Сити. Мне не нужно искать что-то еще. Я еще не знаю какой будет моя ситуация. Но я счастлив и хочу остаться.

Закончить карьеру в Марселе? Нет, я не думаю об этом. Я хочу завершить карьеру в Манчестер Сити", — приводит слова алжирца RMC Sport.

30-летний футболист забил 14 голов во всех соревнованиях в этом сезоне и уже выиграл Кубок Лиги и чемпионат Англии.

Напомним, что Марез — первый игрок в истории Манчестер Сити, которому удавалось забивать в трех матчах плей-офф подряд.