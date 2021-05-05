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Алжирец стал главным обидчиком ПСЖ в текущем сезоне.

Сразу два гола алжирского нападающего Манчестер Сити в ответном полуфинальном поединке против французского Пари Сен-Жермен на поле Этихад Стэдиум позволили его команде стать первым финалистом текущего розыгрыша главного клубного турнира Старого Света (2:0).

Манчестер Сити — ПСЖ 2:0 Видео голов и обзор матча

Как сообщает ресурс ESPN, очередные результативные удары от форварда "горожан" позволили ему стать обладателем уникального рекорда для своей команды. Марез — первый игрок "небесно-голубых", которому удалось оформить забитые мячи в трех последовательных матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что ранее Рияд стал соавтором успеха коллектива Гвардиолы на Парк-де-Пренс, а также поразил ворота дортмундской Боруссии в ответном четвертьфинальном поединке на Зигналь-Идуна-Парк.

Обновить свои показатели результативности алжирец получит шанс непосредственно в главном поединке в битве за трофей, в котором Манчестер Сити сыграет с сильнейшим из пары Челси — Реал.