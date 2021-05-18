Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 37-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты постепенно подходят к своему завершению, а мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 37-го тура Премьер-лиги Челси примет на своем поле Лестер.

Челси — Лестер

Вторник,18 мая, 22:15. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Спустя всего три дня у Челси имеется возможность взять реванш у Лестера за обиднейшее поражение в финале Кубка Англии. Тогда единственный гол Юри Тилеманса принес "лисам" их первый в истории трофей такого рода, тогда как сейчас очное противостояние этих команд не менее важно — оно если не определит участника Лиги чемпионов на следующий сезон, то расставит многие точки над "i".

Гонка за попадание в топ-4 таблицы на данном этапе проходит при непосредственном участии Ливерпуля, который мог сполна упростить жизнь своим конкурентам, Челси и Лестеру, в случае осечки в матче с Вест Бромвичем, однако невероятным образом гол голкипера Алиссона Бекера в компенсированное время после подачи с углового принес в актив мерсисайдцев важнейшие три очка.

Таким образом, положение в турнирной таблице за два тура до завершения розыгрыша чемпионата Англии следующее: Манчестер Сити (чемпион), Манчестер Юнайтед (второй; квалификация в Лигу чемпионов), Лестер (третий; 66 очков), Челси (четвертый; 64 очка), Ливерпуль (пятый; 63 очка). Из данной картины мы видим, что мерсисайдцам необходимо одерживать победы в оставшихся встречах с Бернли и Кристал Пэлас, чтобы гарантировать себе место в ЛЧ, поэтому результат очного противостояния Лестера и Челси настолько важен.

Чего ожидать от поединка "лис" и "пенсионеров" мы увидели во время финала Кубка Англии. Это стало тактической борьбой, где один реализованный момент определил победителя, что, впрочем, не стало огромным сюрпризом. Вряд ли их матч и в Премьер-лиге будет кардинально чем-то отличаться от встречи трехдневной давности. Очевидно, что Челси устроит только победа (или придется надеяться на осечку Ливерпуля), тогда как Лестер может остаться довольствоваться и ничейным результатом, но придется побеждать Тоттенхэм в последнем туре.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,72, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 5,40. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,70.

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