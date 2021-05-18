Англия

Насколько сложными не были бы отношения между игроком и наставником, в профессиональном плане присутствует уважение с обоих сторон.

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро в конце текущего футбольного года завершит свои выступления за английский Манчестер Сити.

Однако, на финише очередного этапа карьеры 32-летнего футболиста, ему далеко не все удается в плане проявления своих лучших качеств на футбольном поле. Форвард попал в череду травм, в результате чего, если и получает игровое время, то выглядит явно слабее подготовленным в физическом плане, чем остальные партнеры по команде.

Впрочем, несмотря на ужасающий перформанс в финальном поединке Кубка английской лиги против Тоттенхэма, Хосеп Гвардиола продолжает верить в игрока своего клуба.

"У него есть небольшие повреждения: боль в травмированной ранее ноге и проблемы с приводящей мышцей. Он что-то почувствовал перед игрой против Ньюкасла, поэтому попросил о небольшой паузе в выступлениях. На сегодняшний день, он все еще не набрал форму, но я надеюсь, что он вернется на поле к матчу против Эвертона.

Если он сумеет набрать кондиции, то точно поможет нам в финале Лиги чемпионов УЕФА против лондонского Челси. Его задача — забивать голы, и нам точно это пригодится. Впрочем, решение всегда будет оставаться за мной, так как я должен привести команду к победе.

Иногда, мне приходится принимать решения, которые могут не нравиться футболистам. В этом нет ничего страшного, так как, лично для меня, ротация — обязательная часть сезона. Поэтому, играют все, кто готов и может принести пользу команде.

Наиболее сложный момент для главного тренера — оставлять кого-то вне заявки на ключевые матчи сезона. Именно поэтому я предпочитаю соблюдать дистанцию от футболистов в личном плане, так как это может влиять на конечный выбор.

Прямо сейчас я не могу сказать вам, каким составом мы выйдем на поле в Порту. Будет очень сложный процесс подбора кадров, так как сезон получился очень сложным, и далеко не все игроки сумели полностью восстановиться", — заявил испанский специалист.

Напомним, что 18 мая, в 21:00, Манчестер Сити ожидает гостевая игра против Брайтона, матчу против лондонского Челси в финале Лиги чемпионов УЕФА будет предшествовать домашняя игра "горожан" против Эвертона.