На торжественном мероприятии испанский специалист чувствовал себя достаточно раскованно.
Хосеп Гвардиола, Getty Images
18 мая 2021, 09:28
В подходящем ко своему завершению сезоне английской Премьер-лиги Манчестер Сити сумел досрочно завоевать чемпионский титул, поэтому футболисты и тренерский штаб получили возможность перевести дух перед заключительными матчами футбольного года.
"Горожане" собрались на командной вечеринке, о которой испанский наставник команды Хосеп Гвардиола затем расскажет, что там было "очень много пиццы и выпивки".
В последствии, в сети стало доступным видео с самим главным тренером Манчестер Сити, на котором он, в компании одного из сотрудников клуба "небесно-голубых", исполняет один из хитов культовой британской группы Oasis — Don't Look Back In Anger.
При этом, Гвардиола вдоволь затягивается сигарой, а ему предлагают затем сбросить отснятый видеоматериал лидеру группы Oasis, Ноэлю Галлахеру — одному из наиболее известных поклонников новоиспеченных чемпионов Англии.
Напомним, что Манчестер Сити сегодня, 18 мая, проведет гостевой поединок против Брайтона. Начало в 21:00 по киевскому времени.