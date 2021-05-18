Англия

На торжественном мероприятии испанский специалист чувствовал себя достаточно раскованно.

В подходящем ко своему завершению сезоне английской Премьер-лиги Манчестер Сити сумел досрочно завоевать чемпионский титул, поэтому футболисты и тренерский штаб получили возможность перевести дух перед заключительными матчами футбольного года.

"Горожане" собрались на командной вечеринке, о которой испанский наставник команды Хосеп Гвардиола затем расскажет, что там было "очень много пиццы и выпивки".

В последствии, в сети стало доступным видео с самим главным тренером Манчестер Сити, на котором он, в компании одного из сотрудников клуба "небесно-голубых", исполняет один из хитов культовой британской группы Oasis — Don't Look Back In Anger.

The boss. Cool as fuck 😎 pic.twitter.com/lFM5GLiZvN — Raff (@BeersnBlues) May 17, 2021

При этом, Гвардиола вдоволь затягивается сигарой, а ему предлагают затем сбросить отснятый видеоматериал лидеру группы Oasis, Ноэлю Галлахеру — одному из наиболее известных поклонников новоиспеченных чемпионов Англии.

Напомним, что Манчестер Сити сегодня, 18 мая, проведет гостевой поединок против Брайтона. Начало в 21:00 по киевскому времени.