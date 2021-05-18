Англия

Причиной такому решению стала тяжелая травма.

Стремительно приближающийся ко своему завершению сезон английской Премьер-лиги ознаменуется окончанием работы в качестве одного из полевых рефери для одного из наиболее спорных представителей данного цеха в текущем футбольном году — Ли Мейсона.

Рефери из Болтона завершил обучение еще в 1988 году, после чего начал работать на матчах юношеской Лиге Федерации своего города, совмещая эту деятельность с представительством одной из фирм по аренде автомобилей.

Чуть позднее, в 1992-м, он пошел на повышение в Футбольную лигу Северо-Западных округов, откуда, спустя четыре года работы и период в Футбольной лиге (EFL), присоединился к числу помощников главных арбитров АПЛ в 2000-м году.

Дебюта Мейсона в качестве главного рефери на матче "элитного" первенства пришлось ждать шесть лет, а его первым матчем стала встреча между Мидлсбро и Астон Виллой (0:4).

Наиболее памятный матч в его карьере, который сопровождался максимальной оценкой специализированного комитета и болельщиков обеих команд-участниц, — финал Кубка английской лиги-2012 между лондонским Челси и Манчестер Юнайтед (5:4).

Однако вряд ли последний сезон станет памятным для данного рефери. Еще в декабре 2020-го года главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту получил штрафной в 25 тыс. фунтов стерлингов за то, что после поражения от Бернли заявил, что "Мейсон недостоин работать в АПЛ и не соответствует стандартам судейства".

А уже 27 февраля 2021 года Ли попал в эпицентр скандала, после отмены гола Льюиса Данка в матче Брайтона против Вест Бромвича (0:1) в достаточно спорной ситуации: рефери дал свисток к исполнению штрафного удара, игрок забил гол, после чего Мейсон дал повторный свисток об остановке игры и отменил взятие ворот.

Позднее, английский арбитр получил повреждение икроножной мышцы, в результате чего счетчик проведенных им матчей в АПЛ остановился на отметке в 287 матчей, за которые он раздал 873 желтых и 40 красных карточек.