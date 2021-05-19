Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют анонс матча 37-го тура английской Премьер-лиги.

Европейские чемпионаты постепенно подходят к своему завершению, а мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 37-го тура Премьер-лиги Бернли примет на своем поле Ливерпуль.

Бернли — Ливерпуль

Среда, 19 мая, 22:15. Терф Мур, Бернли. Главный арбитр — Крис Кавана. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Стиль игры Бернли импонирует далеко не многим любителям английского футбола, но, тем не менее, команда Шона Дайча выполнила задачу на сезон и сохранила прописку в высшем дивизионе страны, имея при этом один из самых скромных составов в чемпионате.

Несмотря на явный статус аутсайдера практически во всех противостояниях с командами АПЛ, Бернли нередко удивлял по ходу кампании своими результатами даже в тех матчах, где это не прогнозировалось. Победа над Эвертоном, ничья и победа над Арсеналом, ничья с Лестером и, что более интересно, в первом круге "бордовые" минимально обыграли Ливерпуль, своего будущего соперника. Смогут ли они повторить свой январский сенсационный успех, невзирая на отсутствие турнирной мотивации?

Действительно, на бумаге подопечные Юргена Клоппа — явные фавориты, но воспринимать этот статус за чистую монету уж точно не стоит. Мерсисайдцы испытывают серьезные кадровые проблемы, да и далеко ходить не надо — достаточно вспомнить поединок прошлого тура с Вест Бромвичем, который уже вылетел в Чемпионшип вместе с Фулхэмом и Шеффилд Юнайтед.

Поразительный гол голкипера Алиссона в компенсированное время после подачи углового позволил Ливерпулю набрать важнейшие три очки с "дроздами", тем самым сохранив шансы на попадание в топ-4 таблицы по итогам сезона. Задача у Ливерпуля весьма проста и понятна: необходимо одерживать победы в двух оставшихся встречах. Даже если с Лестером, который вчера уступил Челси, будет равное количество очков, то в Лигу чемпионов отправится коллектив Клоппа ввиду одного дополнительного гола в очных встречах. Только решать исходы этих матчей игрокам Ливерпуля нужно более уверенно, ведь такого подарка судьбы, как было с Вест Бромвичем, может больше и не быть.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,25, тогда как потенциальный успех Бернли оценивается показателем 11,5. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,70.

Не сыграют: Брэди, Лонг — Матип, Келлехер, Ван Дейк, Гомес, Кабак, Хендерсон, Кейта, Жота, Окслейд-Чемберлейн.

Под вопросом: Бардсли, Поуп, Стивенс — Милнер.