Англия

Бразильский хавбек останется в стане "горожан" еще на один сезон.

Опорный полузащитник Фернандиньо согласился остаться в Манчестер Сити и заключил с клубом новый контракт еще на один год. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, стороны заключили новое соглашение в последние несколько недель, о чем вскоре должны объявить официально.

Тренерский штаб Хосепа Гвардиолы ценит 36-летнего бразильца и его лидерство в раздевалке. Напомним, что Фернандиньо стал новым капитаном Сити после ухода Давида Силвы год назад.

В текущем сезоне опытный бразилец провел в футболке "горожан" 34 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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