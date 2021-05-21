Англия

"Лисы" расстанутся с тремя своими футболистами.

Лестер на своем официальном сайте объявил о расставании с тремя ветеранами клуба.

Так, в конце текущего сезона стан "лис" покинут 35-летний защитник Кристиан Фукс, выступавший за Лестер с 2015 года, а также 29-летний полузащитник Мэтти Джеймс, который провел в система клуба девять лет.

Кроме того, нельзя не отметить, что капитан и центральный Лестера Уэс Морган также больше не будет выступать за "лис". 37-летний футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь после девяти лет, проведенных в Лестере.

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