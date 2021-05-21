"Лисы" расстанутся с тремя своими футболистами.
Уэс Морган и Кристиан Фукс, Getty Images
21 мая 2021, 14:59
Лестер на своем официальном сайте объявил о расставании с тремя ветеранами клуба.
Так, в конце текущего сезона стан "лис" покинут 35-летний защитник Кристиан Фукс, выступавший за Лестер с 2015 года, а также 29-летний полузащитник Мэтти Джеймс, который провел в система клуба девять лет.
Кроме того, нельзя не отметить, что капитан и центральный Лестера Уэс Морган также больше не будет выступать за "лис". 37-летний футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь после девяти лет, проведенных в Лестере.
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