Бельгиец провел отличный сезон.
Юри Тилеманс, Getty Images
21 мая 2021, 21:25
Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс стал лучшим футболистом Лестера по итогам сезона.
За Тилеманса отдали свой голос большинство болельщиков "лис" и футболисты клуба.
В минувшем сезоне на счету полузащитника 50 матчей за Лестер во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отметился шестью голевыми пасами.
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