Англия

Бельгиец провел отличный сезон.

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс стал лучшим футболистом Лестера по итогам сезона.

За Тилеманса отдали свой голос большинство болельщиков "лис" и футболисты клуба.

В минувшем сезоне на счету полузащитника 50 матчей за Лестер во всех турнирах, в которых он забил девять голов и отметился шестью голевыми пасами.

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