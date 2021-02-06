Англия

Бельгийский хавбек подпишет новое долгосрочное соглашение.

Лестер ведет переговоры с полузащитником Юри Тилемансом о продлении контракта, сообщает журналист The Telegraph Джон Перси в своем твиттере.

По информации источника, руководство английского клуба довольно выступлениями 23-летнего бельгийца и готово предложить ему долгосрочное соглашение, срок которого не называется.

В нынешнем сезоне Тилеманс провел 29 поединков, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи.