Бельгийский хавбек подпишет новое долгосрочное соглашение.
Юри Тилеманс (справа), Getty Images
06 февраля 2021, 09:25
Лестер ведет переговоры с полузащитником Юри Тилемансом о продлении контракта, сообщает журналист The Telegraph Джон Перси в своем твиттере.
По информации источника, руководство английского клуба довольно выступлениями 23-летнего бельгийца и готово предложить ему долгосрочное соглашение, срок которого не называется.
В нынешнем сезоне Тилеманс провел 29 поединков, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи.