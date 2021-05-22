Англия

Главный тренер лондонцев прокомментировал выступления форварда.

Томас Тухель верит в то, что Тимо Вернер сможет прогрессировать в ближайшее время, а также заявил, что если добавить форварду забитые Челси пенальти, то все будут довольны его результативностью.

"Вернер очень молод и еще может прибавить. Именно этого мы от него требуем, и не только сейчас, когда мы играем каждую неделю – он должен будет работать над собой даже тогда, когда появится время немного отдохнуть и обдумать происходящее.

В следующем сезоне он больше не будет новичком, он уже знает, к чему он вернется, знает окружение и команду, знает, с чем ему предстоит столкнуться, как к этому адаптироваться, и это должно ему помочь. Сейчас мы стараемся немного форсировать процесс, потому что он нам нужен.

Не забывайте, что многие бомбардиры в Европе исполняют пенальти за свои команды. Поэтому понятно, откуда у них берутся такие высокие показатели. Если добавить наши реализованные пенальти к статистике Вернера, возможно, все были бы довольны его результатами в первом сезоне", — приводит слова Тухеля официальный сайт Челси.

Напомним, что ранее немецкий тренер поддержал Тимо Вернера после поединка против Реала.