Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют анонс матча 38-го тура английской Премьер-лиги.

Европейские чемпионаты один за одним подходят к своему завершению, а мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 38-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Кристал Пэлас.

Ливерпуль — Кристал Пэлас

Воскресенье, 23 мая, 18:00. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Андре Марринер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports +.

В попадание Ливерпуля в топ-4 турнирной таблицы АПЛ по итогам нынешнего сезона верили с большим трудом даже сами болельщики мерсисайдского клуба, однако от выполнения данной задачи коллектив Юргена Клоппа отделяет всего одна победа в последнем туре над Кристал Пэлас. Более того, "красным" не придется беспокоиться за результаты параллельных матчей своих конкурентов, ведь при равном количестве очков Лестер все равно окажется ниже Ливерпуля из-за одного "лишнего" пропущенного гола в очном противостоянии.

Нынешняя форма игроков Ливерпуля далека от идеала, что прослеживалось в течение всей второй половины сезона, но в заключительном отрезке чемпионата подопечные Клоппа наконец-то перестали терять очки, продемонстрировав серию из четырех побед кряду. Да, можно сказать, что мерсисайдцам в большей степени повезло с календарем последних поединков АПЛ, что можно сказать и голе голкипера Алиссона в ворота Вест Бромвича перед финальным свистком, который и принес в актив Ливерпуля важнейшие три очка.

Что касается Кристал Пэлас, лондонский клуб уже давно, если так можно выразиться, отдыхает. Команда без особого труда сохранила прописку в Премьер-лиге, за что может смело поблагодарить олдскульного и прагматичного Роя Ходжсона, который покинет стан "орлов" после четырех лет совместного сотрудничества.

Опять же, Кристал Пэлас Ходжсона — это история не про эстетичный футбол, поэтому смотреть поединки этой команды не всегда увлекательно. "Орлы" могут единожды пробить в створ ворот соперника за весь поединок, и нет ничего удивительного в том, что этот самый удар может стать победным. Но будут ли игроки Кристал Пэлас бороться за положительный результат с Ливерпулем, не имея турнирной мотивации и рискуя получить ненужные повреждения? Вряд ли... Лазарет лондонского клуба и без того велик (недавно его пополнили Эзе и Бентеке), а на носу матчи сборных. В данной ситуации всё в руках мерсисайдцев, ведь сейчас все складывается для них более чем идеально.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,14, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 18,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 8,31.

Не сыграют: Матип, Келлехер, Ван Дейк, Гомес, Кабак, Хендерсон, Кейта, Жота — Сако, Фергюсон, Уикхэм, Макартур, Эзе, Миливоевич.

Под вопросом: ... — Бентеке, Митчел, Данн.

прогноз 2:0

Никита Евтушенко, Football.ua