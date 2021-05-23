Англия

Наставник Манчестер Сити U-23 провел переговоры с Селтиком несколько недель назад.

Главный тренер Манчестер Сити U-23 Энцо Мареска предстоящим летом может отправиться на повышение, возглавив одну из европейских команд на взрослом уровне.

Как сообщает журналист Николо Скира, в приглашении 41-летнего специалиста заинтересованы Сампдория и Жирона. Отметим, что испанский клуб входит в систему холдинговой компании City Football Group, одним из акционеров которой являются владельцы Манчестер Сити.

Помимо этого, источник утверждает, что в последние несколько недель Мареска провел переговоры с шотландским Селтиком, об интересе которого к итальянскому коучу сообщалось еще в марте этого года.

Стоит отметить, что под руководством Энцо Марески Манчестер Сити U-23 стал триумфатором Премьер-лиги 2 в нынешнем сезоне, опередив одногодок из Челси на 14 очков.

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