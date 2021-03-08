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Бывший хавбек Ювентуса может продолжить тренерскую карьеру в Шотландии.

Наставник молодежной команды Манчестер Сити до 23 лет Энцо Мареска может продолжить свою тренерскую карьеру в чемпионате Шотландии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 41-летний итальянец является приоритетным кандидатом на место главного тренера Селтика.

Мареска неплохо зарекомендовал себя, работая с молодежью "горожан" — в 21 матче его подопечные одержали 13 побед и четыре раза сыграли вничью.

Селтик в настоящее время активно ведет поиски нового наставника, после того, как в феврале был уволен Нил Леннон.

Напомним, что вчера, 7 марта, Селтик лишился всех шансов стать чемпионами страны, прервав серию из девяти титулов подряд, уступив трофей Рейнджерсу, который возглавляет Стивен Джеррард.