Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg представляют результат матча 38-го тура английской Премьер-лиги.

В поединке последнего тура английской Премьер-лиги Ливерпуль сошелся в домашнем противостоянии с Кристал Пэлас.

Коллективу Роя Ходжсона ничего не нужно было от результата этого матча с турнирной точки зрения, тогда как мерсисайдцам необходима была победа, чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Кристал Пэлас, будучи "обескровленным" потерей некоторых игроков основного состава, не сумел практически ничего противопоставить Ливерпулю. Садио Мане оформил в ворота "орлов" дубль и принес своей команде не только победу, но и "бронзу" текущего сезона АПЛ.

Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0

Голы: Мане, 36, 74

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Уильямс, Филлипс, Робертсон (Окслейд-Чемберлен, 90+2) — Фабиньо, Тиаго Алькантара, Вейналдум (Милнер, 78) — Салах, Фирмино (Жота, 90+1), Мане.

Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Кэйхилл, Уорд, Ридевалд — Таунсенд, Маккарти (Ван Анхольт, 88), Куяте (Келли, 89), Томкинс (Шлупп, 58) — Заа, Айю.

Предупреждения: Александер-Арнолд, Милнер — Айю, Ридевалд.