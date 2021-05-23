Англия

"Молотобойцы" выдали отличный сезон.

Вест Хэм в рамках заключительного тура чемпионата Англии принимал на своем поле Саутгемптон и добился разгромной победы со счетом 3:0.

За "молотобойцев" дублем отметился Форналс, а еще один гол на свой счет записал Деклан Райс.

Вест Хэм — Саутгемтон 3:0

Голы: Форналс, 30, 33, Райс, 86

Вест Хэм: Фабианьски — Цоуфал, Огбонна, Крессуэлл, Доусон — Райс (Диоп, 90), Форнальс, Соучек, Лингард, Боуэн (Нобл, 84) — Антонио (Бенрахма, 69).

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс (Ромеу, 60), Беднарек, Вестергор, Салису — Армстронг, Редмонд, Диалло, Уорд-Проуз, Минамино (Телла, 62) — Ингз (Обафеми, 84).

Предупреждения: Беднарек, Диалло, Салису