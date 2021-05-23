Англия

"Красные дьяволы" выиграли благодаря голам Эланги и Маты.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка заключительного тура чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону и добыл победу со счетом 2:1.

"Красные дьяволы" открыли счет усилиями Эланги, который забил дебютный гол, но вскоре Семеду восстановил паритет.

В конце первой половины игры Мата вывел гостей вперед и, как оказалось, установил итоговый счет матча.

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Семеду, 39 — Эланга, 13, Мата, 45+4

Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Аит-Нури (Марсал, 83), Семеду, Боли, Коуди, Саис - Рубен Невеш, Моутинью, Траоре (Виллиан Жозе, 27), Дендонкер (Гиббс-Уайт, 60) — Фабиу Силва.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Уильямс, Байи, Туанзебе, Теллес - Джеймс, Мата (Межбри, 82), Матич, ван де Бек, Эланга — Диалло (Шортайр, 82).

Предупреждения: Аит-Нури, Дендокер, Боли — Хендерсон