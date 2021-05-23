"Красные дьяволы" выиграли благодаря голам Эланги и Маты.
Эланга и Мата, getty images
23 мая 2021, 19:58
Манчестер Юнайтед в рамках поединка заключительного тура чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону и добыл победу со счетом 2:1.
"Красные дьяволы" открыли счет усилиями Эланги, который забил дебютный гол, но вскоре Семеду восстановил паритет.
В конце первой половины игры Мата вывел гостей вперед и, как оказалось, установил итоговый счет матча.
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Семеду, 39 — Эланга, 13, Мата, 45+4
Вулверхэмптон: Руй Патрисиу — Аит-Нури (Марсал, 83), Семеду, Боли, Коуди, Саис - Рубен Невеш, Моутинью, Траоре (Виллиан Жозе, 27), Дендонкер (Гиббс-Уайт, 60) — Фабиу Силва.
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Уильямс, Байи, Туанзебе, Теллес - Джеймс, Мата (Межбри, 82), Матич, ван де Бек, Эланга — Диалло (Шортайр, 82).
Предупреждения: Аит-Нури, Дендокер, Боли — Хендерсон