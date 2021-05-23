Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Лестер потерпел поражение от Тоттенхэма в поединке последнего тура английской Премьер-лиги, имея при этом минимальное преимущество в счете к 76-й минуте.

Таким образом, подопечные Брендана Роджерса заняли итоговое пятое место в турнирной таблице АПЛ и выступят в Лиге Европы, тогда как "шпоры" сохранили седьмую строчку и сыграют в Лиге конференций.

Обзор матча:

Лестер — Тоттенхэм 2:4

Голы: Варди, 18 (пен.), 52 (пен.) — Кейн, 41, Шмайхель, 76 (авт.), Бэйл, 86, 90+6

Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана (Менди, 21), Сеюнджю — Олбрайтон (Перес, 79), Тилеманс, Ндиди, Томас — Мэддисон (Перейра, 61) — Ихеаначо, Варди.



Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Санчес, Альдервейрельд, Регилон — Уинкс, Хойбьерг — Бергвейн (Бэйл, 67), Алли (Моура, 68), Сон (Родон, 90+3) — Кейн.



Предупреждения: Бергвейн, Уинкс.