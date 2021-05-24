Англия

18-летний украинец высказался о своем первом матче в составе главной команды страны.

Сборная Украины провела товарищеский поединок с Бахрейном в рамках подготовки к Евро-2020, в котором избежала минимального поражения в заключительном отрезке игры. Этот матч стал дебютным для молодого полузащитника Георгия Судакова, который появился на поле во втором тайме.

"Дебютировать за национальную сборную – это мечта каждого футболиста. Я – не исключение. Тем более в таком возрасте. Это большой опыт для меня, большой вызов. Это только плюс мне в копилку. У меня сейчас такой возраст, что я должен учиться, набираться опыта. Тем более с такими футболистами топ-уровня, с таким тренерским штабом. Эмоции невероятные".

"Не могу сказать, что были какие-то особые ощущения, когда вышел на второй тайм, потому что каждый матч по-своему особенный. Я просто выхожу и пытаюсь показать то, что умею, то, что я должен делать в каждом матче. Неважно – за сборную или клуб, за молодежную сборную или национальную".

"Результат не тот, который мы хотели. Но это товарищеский матч. Мы сделаем выводы и будем готовиться к следующим матчам. Ощущалась усталость, ноги налились, тяжеловато было. Но на нашем уровне это не должно сказываться на нашей игре, мы должны выходить и давать результат", — заявил Судаков в программе Великий футбол.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Украина — Бахрейн вы можете на Football.ua.