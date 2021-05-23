Украина

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги товарищеского матча, в котором сборная Украины была вынуждена искать способы избежать поражения в компенсированное время.

Сезон клубного футбола остался для украинского болельщика где-то далеко позади, и теперь мы всей страной будем сфокусированы на процессе подготовки нашей национальной сборной к грядущему чемпионату Европы-2020. Тренерский штаб Андрея Шевченко явно неспроста предложил сместить дату начала тренировочных сборов на более ранние сроки. Очевидно, что есть как над чем поработать вместе с пока еще широким перечнем футболистов, так и постараться привить команде новые тактические варианты. Все это будет очень необходимо на международном форуме, если, конечно, задача стоит как можно дольше принимать в нем участие.

Помимо банального наматывания километров на тренировочных полях в поисках наилучших кондиций, в программе подготовки наших футболистов были запанированы сразу три контрольные игры. Еще до конца мая нам предстоял ответственный товарищеский матч в Харькове на поле ОСК Металлист, который своей обособленностью в календаре явно указывал на то, что будет являться отправной точкой для всей дальнейшей работы Андрея Шевченко вместе со своими подопечными.

Бахрейн — мало кто из наших болельщиков сходу указать на карте мира месторасположение данного государства, а позиция его национальной команды в рейтинге ФИФА немногим не переваливает во вторую сотню — 99-е место. Однако, коллектив, который выступает под руководством португальского специалиста Элиу Соузы явно требовал к себе уважительного отношения ввиду заметного прогресса в рамках своего футбольного региона.

И события на поле ОСК Металлист в отчетный вечер только стали этому лишним подтверждением. Украине противостоял очень слаженный коллектив, с точки зрения игры в обороне, поэтому нашей команде далеко не сразу удалось даже банально найти подходы к чужой штрафной. Акцент на активность со стороны фланговых защитников не сработал — плотность у чужой штрафной зашкаливала, а сместить внимание соперников на одного лишь активного Марлоса было такой себе идеей в плане реализации — опытного футболиста просто "съедали" числом.

В итоге, первый тайм хозяева поля проводили в своеобразных качелях во владении мяча, порой пропуская уж слишком нелепые контрвыпады на свои ворота. Много нервных действий под прессингом позволяла себе наша оборона, из-за чего болельщики на стадионе постепенно теряли весь этот романтический настрой от долгожданной встречи вместе с командой. На перерыв Украина уходила в замешательстве — такого Бахрейна никто из праздных любителей футбола ожидать не мог.

Следующий контрольный матч сборной Украины запанирован на 3 июня, когда команда Андрея Шевченко сразится против Северной Ирландии.Украина — Бахрейн 1:1Цыганков, 90+1 — Дхия, 76 (пен.)Трубин — Миколенко, Матвиенко, Кривцов (Попов, 64), Тымчик (Караваев, 78) — Шапаренко, Степаненко (Судаков, 46), Макаренко (Сидорчук, 64) — Зубков (Цыганков, 46), Беседин (Довбик, 46), Марлос.Лутфалла — Исса, Абдулла, Аль-Шамсан, Набиль (Аль-Хаза, 78) — Аль-Шейх (Саед, 85), Харам — Мархун (Мадан, 78), Аль-Асвад (Дхия, 66), Аль-Хумайдан (Халиф, 78) — Аль-Румаихи (Аль-Асфур, 85).Предупреждения: Кривцов, Сидорчук — Мархун, Аль-Асвад, Харам.