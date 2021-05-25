Англия

До завершения контракта нидерландского полузащитника с Ливерпулем осталось чуть больше месяца.

После пяти лет, проведенных в английском Ливерпуле, центральный полузащитник Жоржиньо Вейналдум намерен покинуть клуб по окончании действующего контракта летом текущего года.

Как сообщается, за 30-летнего нидерландского футболиста будут бороться, как минимум, четыре клуба, вреди которых числятся мюнхенская Бавария и каталонская Барселона.

Статус свободного агента у опытного футболиста привлекает внимание этих двух клубов, так как это позволит им избежать дополнительной нагрузки на бюджет в условиях пост-пандемического периода.

"Я надеялся выступать за этот клуб еще много лет, но, к сожалению, все пошло не по запланированному мной маршруту. Думаю, что футболисты прекрасно знают, что всякое может случиться в их карьере, но сейчас ситуация такова, что 1 июля я больше не игрок Ливерпуля", — заявил футболисты после победы его команды над Кристал Пэлас в последнем туре (2:0).

В текущем сезоне на счету Вейналдума отмечено участие в 51-й встрече, в которых ему удалось забить трижды.

Всего, с момента прихода в стан "красных" летом 2016-го года, Жоржиньо сыграл в 237-и матчах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач.