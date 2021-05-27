Англия

"Шпоры" приняли решение не продолжать сотрудничество с игроками.

Английский Тоттенхэм на своем официальном сайте сообщил об уходе двух футболистов.

Речь идет об аргентинском вратаре Пауло Гассаниге и английском защитнике Денни Роузе.

Контракт Роуза с клубом истекает 30 июня 2021 года и стороны решили не продолжать сотрудничество. В минувшем сезоне на его счету лишь два матча за команду "шпор" U-23.

Что касается Гассаниги, то 29-летний страж ворот с февраля выступал в аренде за испанский Эльче. Его контракт также истекает 30 июня 2021 года.

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