"Шпоры" приняли решение не продолжать сотрудничество с игроками.
Денни Роуз, Getty Images
27 мая 2021, 12:52
Английский Тоттенхэм на своем официальном сайте сообщил об уходе двух футболистов.
Речь идет об аргентинском вратаре Пауло Гассаниге и английском защитнике Денни Роузе.
Контракт Роуза с клубом истекает 30 июня 2021 года и стороны решили не продолжать сотрудничество. В минувшем сезоне на его счету лишь два матча за команду "шпор" U-23.
Что касается Гассаниги, то 29-летний страж ворот с февраля выступал в аренде за испанский Эльче. Его контракт также истекает 30 июня 2021 года.
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